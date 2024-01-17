ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала португальского защитника

«Александрия» официально объявила о трансфере португальского защитника хорватского «Рудеша» Мигеля Феррейры Кампоса.

Отмечается, что клуб из Кировоградской области подписал с 27-летним футболистом контракт до 31 декабря 2026 года.

Ранее легионер выступал за «Ферментелос» (Португалия), «Бейра Мар» (Португалия), «Анадия» (Португалия) и «Рудеш» (Хорватия).

В этом сезоне чемпионата Хорватии Мигель Феррейра Кампос провел 12 матчей, но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 150 тысяч евро.

Ранее стало известно, что «Александрию» покинул легионер Хосе Эрнандес.