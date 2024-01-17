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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 18:32 | Обновлено 17 января 2024, 18:35
241
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала португальского защитника

Мигель Феррейра Кампос подписал трехлетний контракт с клубом

17 января 2024, 18:32 | Обновлено 17 января 2024, 18:35
241
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала португальского защитника
ФК Александрия. Мигель Феррейра Кампос

«Александрия» официально объявила о трансфере португальского защитника хорватского «Рудеша» Мигеля Феррейры Кампоса.

Отмечается, что клуб из Кировоградской области подписал с 27-летним футболистом контракт до 31 декабря 2026 года.

Ранее легионер выступал за «Ферментелос» (Португалия), «Бейра Мар» (Португалия), «Анадия» (Португалия) и «Рудеш» (Хорватия).

В этом сезоне чемпионата Хорватии Мигель Феррейра Кампос провел 12 матчей, но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 150 тысяч евро.

Ранее стало известно, что «Александрию» покинул легионер Хосе Эрнандес.

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Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Хорватии по футболу
Источник Sport.ua
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