Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало бывшего игрока лондонского Арсенала
Украина. Премьер лига
17 января 2024, 16:30 | Обновлено 17 января 2024, 16:32
1659
3

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало бывшего игрока лондонского Арсенала

Яссин Фортюн будет играть за житомирян до конца сезона 2023/24

17 января 2024, 16:30 | Обновлено 17 января 2024, 16:32
1659
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало бывшего игрока лондонского Арсенала
ФК Полесье. Яссин Фортюн

Житомирское «Полесье» официально объявило об аренде французского вингера швейцарского «Сьона» Яссина Фортюна.

Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать за житомирян до завершения сезона 2023/24, после чего у клуба будет право выкупить его контракт за неназванную сумму.

В своей профессиональной карьере Яссин выступал за швейцарский «Сьон» и французские «Анже» и «Шоле». За своими плечами Яссин Фортюн имеет опыт выступлений за молодежную команду лондонского «Арсенала» и выступления за молодежные сборную Франции U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20.

В 16 матчах этого сезона на счету правого вингера 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

«Полесье» еще вчера намекнуло на его подписание, опубликовав интересный ребус.

По теме:
Милану предложили подписать форварда Ювентуса
Без Квасницы. Аналитики назвали лучших молодых игроков УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Коринтианс продлил аренду хавбека Шахтера Майкона
трансферы Сьон Полесье Житомир чемпионат Швеции по футболу трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Теннис | 17 января 2024, 15:59 15
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024

Украинка сыграет против Элины Аванесян в 3-м раунде австралийского мейджора

Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Футбол | 17 января 2024, 10:45 14
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб

Наставник жиронцев будет тренировать «Барселону»

Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Теннис | 16.01.2024, 18:25
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?
Футбол | 17.01.2024, 16:29
Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?
Карпаты не выпустили на сбор в Испанию. В чем проблема?
Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия
Футбол | 16.01.2024, 19:11
Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия
Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya 1209
Байт в дусі спорт.юа))
Ответить
+1
suforza1921
Вартість чувака на трансфермаркт аж 200 тис. євро, і за 16 ігор за заурядний швейцарський "Сьон" аж ОДНА(!) гольова передача, а заголовок який - колишній гравець лондонського "Арсеналу"! Ха-ха)
Ответить
0
ZANREGENT1993
Годно
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 16
Футбол
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
Никто не хочет «умирать». На Aus Open установлен исторический рекорд
16.01.2024, 15:55
Теннис
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 13
Футбол
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 22
Теннис
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
15.01.2024, 16:16 4
Футбол
Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
Назван лучший футболист 2023 года по версии ФИФА
15.01.2024, 23:05 60
Футбол
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
17.01.2024, 06:09 17
Теннис
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
Экс-форвард Шахтера возобновит игровую карьеру после 5-летнего перерыва
15.01.2024, 16:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем