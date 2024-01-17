ОФИЦИАЛЬНО. Полесье арендовало бывшего игрока лондонского Арсенала
Яссин Фортюн будет играть за житомирян до конца сезона 2023/24
Житомирское «Полесье» официально объявило об аренде французского вингера швейцарского «Сьона» Яссина Фортюна.
Отмечается, что 24-летний футболист будет выступать за житомирян до завершения сезона 2023/24, после чего у клуба будет право выкупить его контракт за неназванную сумму.
В своей профессиональной карьере Яссин выступал за швейцарский «Сьон» и французские «Анже» и «Шоле». За своими плечами Яссин Фортюн имеет опыт выступлений за молодежную команду лондонского «Арсенала» и выступления за молодежные сборную Франции U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20.
В 16 матчах этого сезона на счету правого вингера 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
«Полесье» еще вчера намекнуло на его подписание, опубликовав интересный ребус.
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