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Польша
28 января 2024, 05:20 | Обновлено 28 января 2024, 05:49
225
0

ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Шевченко – игрок Заглембе Сосновец

Украинец подписал контракт до 30 июня 2024 года

28 января 2024, 05:20 | Обновлено 28 января 2024, 05:49
225
0
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Шевченко – игрок Заглембе Сосновец
zaglebie.eu

Польский «Заглембе» из города Сосновец объявил на своем официальном сайте о переходе украинского голкипера Алексея Шевченко, последним клубом которого в Украине был одесский «Черноморец», в составе которого в этом сезоне Шевченко провел пять матчей.

Контракт подписан до 30 июня 2024, то есть до конца текущего сезона. Главная цель «Заглембе» на сезон – избежать вылета. Команду из Сосновца тренирует Александр Хацкевич, известный бывший игрок и тренер киевского «Динамо».

Напомним, о переходе Шевченко сообщалось ранее.

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Заглембе Сосновец Александр Хацкевич Алексей Шевченко трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу трансферы Черноморец Одесса свободный агент
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