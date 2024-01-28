ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Шевченко – игрок Заглембе Сосновец
Украинец подписал контракт до 30 июня 2024 года
Польский «Заглембе» из города Сосновец объявил на своем официальном сайте о переходе украинского голкипера Алексея Шевченко, последним клубом которого в Украине был одесский «Черноморец», в составе которого в этом сезоне Шевченко провел пять матчей.
Контракт подписан до 30 июня 2024, то есть до конца текущего сезона. Главная цель «Заглембе» на сезон – избежать вылета. Команду из Сосновца тренирует Александр Хацкевич, известный бывший игрок и тренер киевского «Динамо».
Напомним, о переходе Шевченко сообщалось ранее.
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