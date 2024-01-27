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Польша
27 января 2024, 14:46 | Обновлено 27 января 2024, 14:59
1134
0

Источник: бывший вратарь Шахтера может присоединиться к команде Хацкевича

Алексей Шевченко уже приехал в Сосновец, чтобы подписать контракт с «Заглембе»

27 января 2024, 14:46 | Обновлено 27 января 2024, 14:59
1134
0
Источник: бывший вратарь Шахтера может присоединиться к команде Хацкевича
Transfermarkt. Алексей Шевченко

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко в ближайшие дни должен подписать контракт с польским «Заглембе» Сосновец, который тренирует бывший коуч киевского «Динамо» Александр Хацкевич. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 31-летний футболист уже приехал в город. Главный тренер «Заглембе» очень надеется, что он поможет команде не вылететь из второго дивизиона Польши.

Первую половину сезона 2023/24 Алексей Шевченко провел в одесском «Черноморце», но в 5 матчах за клуб пропустил 8 мячей. В конце декабря 2023 года «моряки» попрощались с голкипером.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в 250 тысяч евро.

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Алексей Шевченко Александр Хацкевич Заглембе Сосновец чемпионат Польши по футболу трансферы свободный агент ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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