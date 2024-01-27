Источник: бывший вратарь Шахтера может присоединиться к команде Хацкевича

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко в ближайшие дни должен подписать контракт с польским «Заглембе» Сосновец, который тренирует бывший коуч киевского «Динамо» Александр Хацкевич. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 31-летний футболист уже приехал в город. Главный тренер «Заглембе» очень надеется, что он поможет команде не вылететь из второго дивизиона Польши.

Первую половину сезона 2023/24 Алексей Шевченко провел в одесском «Черноморце», но в 5 матчах за клуб пропустил 8 мячей. В конце декабря 2023 года «моряки» попрощались с голкипером.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в 250 тысяч евро.