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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 11:55 | Обновлено 28 января 2024, 13:08
947
1

ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал хавбека Шахтера

Дмитрий Топалов продолжит карьеру в Ковалевке

28 января 2024, 11:55 | Обновлено 28 января 2024, 13:08
947
1
ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал хавбека Шахтера
ФК Колос

«Колос» официально сообщил о подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Топалова. Речь идет об аренде 25-летнего хавбека до конца календарного 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Колос» не заплатит «Шахтеру» ни копейки за аренду Топалова, а сам игрок уже отправился со своей новой командой на сборы в Турцию.

В первой части нынешнего сезона Дмитрий Топалов принял участие в 5 матчах УПЛ за «Шахтер», суммарно проведя на поле 405 минут. Результативными действиями не отличался.

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Колос Ковалевка Дмитрий Топалов Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК Колос Ковалевка
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