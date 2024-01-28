Украина. Премьер лига28 января 2024, 11:55 | Обновлено 28 января 2024, 13:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал хавбека Шахтера
Дмитрий Топалов продолжит карьеру в Ковалевке
28 января 2024, 11:55 | Обновлено 28 января 2024, 13:08
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«Колос» официально сообщил о подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Топалова. Речь идет об аренде 25-летнего хавбека до конца календарного 2024 года.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Колос» не заплатит «Шахтеру» ни копейки за аренду Топалова, а сам игрок уже отправился со своей новой командой на сборы в Турцию.
В первой части нынешнего сезона Дмитрий Топалов принял участие в 5 матчах УПЛ за «Шахтер», суммарно проведя на поле 405 минут. Результативными действиями не отличался.
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