ОФИЦИАЛЬНО. Колос арендовал хавбека Шахтера

«Колос» официально сообщил о подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Топалова. Речь идет об аренде 25-летнего хавбека до конца календарного 2024 года.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Колос» не заплатит «Шахтеру» ни копейки за аренду Топалова, а сам игрок уже отправился со своей новой командой на сборы в Турцию.

В первой части нынешнего сезона Дмитрий Топалов принял участие в 5 матчах УПЛ за «Шахтер», суммарно проведя на поле 405 минут. Результативными действиями не отличался.