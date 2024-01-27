Украина. Премьер лига27 января 2024, 12:50 |
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Источник: полузащитник Шахтера перешел в Колос в бесплатную аренду
Дмитрий Топалов уже отправился с ковалевцами в Турцию
27 января 2024, 12:50 |
1256
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Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов продолжит свою карьеру в ковалевском «Колосе».
Как сообщает «ТаТоТаке», футболист будет выступать за команду из Киевской области на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом «Колос» не заплатит за это ни копейки.
Отмечается, что Топалов уже отправился с «Колосом» на сборы в Турцию.
Добавим, что в нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «горняков» в УПЛ (405 игровых минут), мячей не забивал.
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Комментарии 3
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не та команда где можно расти
Показать Скрыть 1 ответ
Розумно. Гарний футболіст, але поки що не потрапляє до основи. В Колосі буде мати постійну практику, що на користь і Дмитру, і обом командам.
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