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  4. Источник: полузащитник Шахтера перешел в Колос в бесплатную аренду
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 12:50 |
1256
3

Источник: полузащитник Шахтера перешел в Колос в бесплатную аренду

Дмитрий Топалов уже отправился с ковалевцами в Турцию

27 января 2024, 12:50 |
1256
3
Источник: полузащитник Шахтера перешел в Колос в бесплатную аренду
ФК Шахтер. Дмитрий Топалов

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов продолжит свою карьеру в ковалевском «Колосе».

Как сообщает «ТаТоТаке», футболист будет выступать за команду из Киевской области на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом «Колос» не заплатит за это ни копейки.

Отмечается, что Топалов уже отправился с «Колосом» на сборы в Турцию.

Добавим, что в нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «горняков» в УПЛ (405 игровых минут), мячей не забивал.

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Колос Ковалевка Дмитрий Топалов аренда игрока учебно-тренировочные сборы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Gargantua
не та команда где можно расти
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Віктор Коробка
Розумно. Гарний футболіст, але поки що не потрапляє до основи. В Колосі буде мати постійну практику, що на користь і Дмитру, і обом командам.
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