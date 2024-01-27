Источник: полузащитник Шахтера перешел в Колос в бесплатную аренду

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Топалов продолжит свою карьеру в ковалевском «Колосе».

Как сообщает «ТаТоТаке», футболист будет выступать за команду из Киевской области на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом «Колос» не заплатит за это ни копейки.

Отмечается, что Топалов уже отправился с «Колосом» на сборы в Турцию.

Добавим, что в нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «горняков» в УПЛ (405 игровых минут), мячей не забивал.