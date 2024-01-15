ОФИЦИАЛЬНО. Александрия досрочно вернула легионера на родину

ФК «Александрия» сообщил на своем официальном сайте о том, что достиг договоренности с эквадорской «Макарой» о досрочном прекращении арендного контракта защитника Хосе Эрнандеса.

Отметим, что Эрнандес стал игроком коллектива из Кировоградской области в середине августа 2023 года. Дебютировал в УПЛ защитник в поединке 5-го тура против «Полесья» (0:3), заменив в перерыве Романа Савченко. В общей сложности провел в чемпионате Украины пять матчей (271 минута игрового времени), голевыми действиями не отметился.

Напомним, что на днях «Александрию» пополнил соотечественник Хосе Эрнандеса, полузащитник Мадисон Хулио.