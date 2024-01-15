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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия досрочно вернула легионера на родину
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 17:56 |
928
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия досрочно вернула легионера на родину

Хосе Эрнандес провел пять матчей за коллектив из Кировоградской области

15 января 2024, 17:56 |
928
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия досрочно вернула легионера на родину
ФК Александрия. Хосе Эрнандес

ФК «Александрия» сообщил на своем официальном сайте о том, что достиг договоренности с эквадорской «Макарой» о досрочном прекращении арендного контракта защитника Хосе Эрнандеса.

Отметим, что Эрнандес стал игроком коллектива из Кировоградской области в середине августа 2023 года. Дебютировал в УПЛ защитник в поединке 5-го тура против «Полесья» (0:3), заменив в перерыве Романа Савченко. В общей сложности провел в чемпионате Украины пять матчей (271 минута игрового времени), голевыми действиями не отметился.

Напомним, что на днях «Александрию» пополнил соотечественник Хосе Эрнандеса, полузащитник Мадисон Хулио.

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Хосе Эрнандес Александрия трансферы трансферы УПЛ аренда игрока расторжение контракта Украинская Премьер-лига
Источник ФК Александрия
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