ОФИЦИАЛЬНО. Александрия досрочно вернула легионера на родину
Хосе Эрнандес провел пять матчей за коллектив из Кировоградской области
ФК «Александрия» сообщил на своем официальном сайте о том, что достиг договоренности с эквадорской «Макарой» о досрочном прекращении арендного контракта защитника Хосе Эрнандеса.
Отметим, что Эрнандес стал игроком коллектива из Кировоградской области в середине августа 2023 года. Дебютировал в УПЛ защитник в поединке 5-го тура против «Полесья» (0:3), заменив в перерыве Романа Савченко. В общей сложности провел в чемпионате Украины пять матчей (271 минута игрового времени), голевыми действиями не отметился.
Напомним, что на днях «Александрию» пополнил соотечественник Хосе Эрнандеса, полузащитник Мадисон Хулио.
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