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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала эквадорского хавбека
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 12:29 |
853
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала эквадорского хавбека

Мадисон Хулио перебрался в клуб УПЛ

10 января 2024, 12:29 |
853
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала эквадорского хавбека
ФК Александрия. Мадисон Хулио

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с эквадорским полузащитником Мадисоном Хулио. Соглашение рассчитано до середины 2026 года.

Выступал за клубы «Депортиво» Кито, «Индепендьенте дель Валле», «Клан Жувенил» и «Эль Насьональ». В 55 матчах забил два гола и сделал 1 результативную передачу.

26-летний опорный хавбек стал вторым новичком команды в зимнее межсезонье. Ранее клуб подписал Дениса Костышина.

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Источник ФК Александрия
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Комментарии 1
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naverland
В латинской Америки норм игроки только в Бразилии и Аргентины, все остальное и копейки не стоит. Можно посмотреть на его статистику, полузащитник ужас просто. 
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