Украина. Премьер лига10 января 2024, 12:29 |
853
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала эквадорского хавбека
Мадисон Хулио перебрался в клуб УПЛ
10 января 2024, 12:29 |
853
1
Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с эквадорским полузащитником Мадисоном Хулио. Соглашение рассчитано до середины 2026 года.
Выступал за клубы «Депортиво» Кито, «Индепендьенте дель Валле», «Клан Жувенил» и «Эль Насьональ». В 55 матчах забил два гола и сделал 1 результативную передачу.
26-летний опорный хавбек стал вторым новичком команды в зимнее межсезонье. Ранее клуб подписал Дениса Костышина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 10 января 2024, 13:05 0
Оккупанты убили отца Сергея Огаркова
Хоккей | 10 января 2024, 09:55 1
Вспоминаем о словенских приключениях молодых украинцев через призму перспектив во взрослом хоккее
Футбол | 09.01.2024, 21:26
Бокс | 09.01.2024, 16:31
Футбол | 10.01.2024, 10:28
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
В латинской Америки норм игроки только в Бразилии и Аргентины, все остальное и копейки не стоит. Можно посмотреть на его статистику, полузащитник ужас просто.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.01.2024, 17:27 23
08.01.2024, 14:20 7
08.01.2024, 13:23 5
08.01.2024, 18:50 7
08.01.2024, 15:14 16
08.01.2024, 20:10 3
09.01.2024, 16:08 6
08.01.2024, 21:59 4