ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала эквадорского хавбека

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с эквадорским полузащитником Мадисоном Хулио. Соглашение рассчитано до середины 2026 года.

Выступал за клубы «Депортиво» Кито, «Индепендьенте дель Валле», «Клан Жувенил» и «Эль Насьональ». В 55 матчах забил два гола и сделал 1 результативную передачу.

26-летний опорный хавбек стал вторым новичком команды в зимнее межсезонье. Ранее клуб подписал Дениса Костышина.