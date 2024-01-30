Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря досрочно прекратила аренду 19-летнего бразильца
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 12:53 |
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря досрочно прекратила аренду 19-летнего бразильца

Венделл выходил исключительно на замену и сыграл всего 59 минут

30 января 2024, 12:53 |
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря досрочно прекратила аренду 19-летнего бразильца
ФК Заря. Венделл

Луганская «Заря» объявила на своем официальном сайте о том, что арендное соглашение с 19-летним бразильцем Венделлом было разорвано по обоюдному согласию и футболист возвращается на родину в «Гойяс».

Пресс-служба луганчан поблагодарила игрока и пожелала удачи в дальнейшей карьере.

Отметим, что Венделл, выступающий на позиции форварда, перешел в «Зарю» 1 сентября, но прижиться в луганской команде не смог, имея в своем активе всего шесть матчей, в которых исключительно выходил на замену (59 минут игрового времени) и не отличился результативными действиями.

По теме:
Идут переговоры: Хобленко окончательно покинет Кривбасс
Источник: Металлист отправил нападающего в аренду в Китай
Источник: молодой игрок Зари подписал контракт с амбициозным клубом УПЛ
Венделл Дос Сантос Заря Луганск Гойяс аренда игрока
Источник ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку
Футбол | 29 января 2024, 22:10 1
Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку
Забивали Месси и Суарес. Аль-Хиляль и Майами устроили голевую перестрелку

Малком принес победу саудовской команде на 88-й минуте

ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»
Теннис | 30 января 2024, 07:40 18
ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»
ЗАВАЦКАЯ: «Мой парень – не россиянин. Он из Абхазии. Эту деталь забывают»

Катарина прокомментировала свою помолвку с Аленом Авидзбой

Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Футбол | 29.01.2024, 19:35
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Футбол | 30.01.2024, 11:05
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Таблица Ла Лиги. Довбик и Цыганков опережают Лунина, Барса выпала из топ-3
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Футбол | 29.01.2024, 20:58
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
28.01.2024, 14:31 45
Теннис
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
29.01.2024, 10:52 5
Теннис
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
У Усика пополнение в семье. Александр в четвертый раз стал отцом
29.01.2024, 20:08 5
Бокс
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 33
Футбол
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
Тренер Жироны высказался о борьбе с Реалом за чемпионство в Ла Лиге
29.01.2024, 00:03 8
Футбол
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем