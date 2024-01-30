ОФИЦИАЛЬНО. Заря досрочно прекратила аренду 19-летнего бразильца
Венделл выходил исключительно на замену и сыграл всего 59 минут
Луганская «Заря» объявила на своем официальном сайте о том, что арендное соглашение с 19-летним бразильцем Венделлом было разорвано по обоюдному согласию и футболист возвращается на родину в «Гойяс».
Пресс-служба луганчан поблагодарила игрока и пожелала удачи в дальнейшей карьере.
Отметим, что Венделл, выступающий на позиции форварда, перешел в «Зарю» 1 сентября, но прижиться в луганской команде не смог, имея в своем активе всего шесть матчей, в которых исключительно выходил на замену (59 минут игрового времени) и не отличился результативными действиями.
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