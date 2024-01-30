ОФИЦИАЛЬНО. Заря досрочно прекратила аренду 19-летнего бразильца

Луганская «Заря» объявила на своем официальном сайте о том, что арендное соглашение с 19-летним бразильцем Венделлом было разорвано по обоюдному согласию и футболист возвращается на родину в «Гойяс».

Пресс-служба луганчан поблагодарила игрока и пожелала удачи в дальнейшей карьере.

Отметим, что Венделл, выступающий на позиции форварда, перешел в «Зарю» 1 сентября, но прижиться в луганской команде не смог, имея в своем активе всего шесть матчей, в которых исключительно выходил на замену (59 минут игрового времени) и не отличился результативными действиями.