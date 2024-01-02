ОФИЦИАЛЬНО. Николай Золотов покинул Колос
Клуб расторг контракт с белорусским защитником
Белорусский защитник ковалевского «Колоса» Николай Золотов покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение между «Колосом» и Золотовым было прекращено досрочно по обоюдному согласию сторон. Как стало известно, Золотов продолжит свою карьеру в Казахстане, где уже был представлен командой «Елимай».
Николай Золотов присоединился к «Колосу» в феврале 2021 года. За это время 29-летний футболист успел сыграть 51 матч за ковалевскую команду, отметившись 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Колос» покинул полузащитник Сергей Мякушко.
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