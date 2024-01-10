Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала контракты с Запорожцем и Вишневским
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 14:54 |
137
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала контракты с Запорожцем и Вишневским

Новички определились с игровыми номерами

10 января 2024, 14:54 |
137
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала контракты с Запорожцем и Вишневским
ФК Минай. Олег Вишневский

Столичная «Оболонь» сообщила на своем официальном сайте о подписании контрактов с первыми зимними новичками.

Как сообщал ранее Sport.ua, игроком «пивоваров» стал полузащитник Евгений Запорожец. До перехода в «Оболонь» футболист выступал за «Ингулец». В УПЛ провел 65 матчей, был финалистом Кубка Украины-2018/2019.

Также свою подпись под соглашением с «Оболонью» поставил нападающий Олег Вишневский, последним клубом которого был «Минай». В первой половине сезона форвард провел за закарпатцев 12 матчей в УПЛ, мячей не забивал.

Новички определились с игровыми номерами. Запорожец будет выступать под №50, а Вишневский – под №7.

По теме:
Беллингем уговаривает Холанда перейти в Реал
Шахтер и еще 2 клуба УПЛ заинтересованы в подписании игрока сборной Грузии
Главный приоритет Динамо. Клуб ведет переговоры с легионерами
Оболонь Киев Евгений Запорожец Олег Вишневский трансферы трансферы УПЛ Минай Ингулец
Источник ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Бокс | 09 января 2024, 18:17 1
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал

Александра огорчило поражение Майка Тайсона в бою против Леннокса Льюиса

Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Хоккей | 10 января 2024, 09:55 1
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ

Вспоминаем о словенских приключениях молодых украинцев через призму перспектив во взрослом хоккее

Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Футбол | 09.01.2024, 23:58
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Футбол | 10.01.2024, 13:40
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
ВИДЕО. Почеттино пояснил причины поражения Челси от Мидлсбро
Футбол | 10.01.2024, 14:43
ВИДЕО. Почеттино пояснил причины поражения Челси от Мидлсбро
ВИДЕО. Почеттино пояснил причины поражения Челси от Мидлсбро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
09.01.2024, 11:38 9
Бокс
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
08.01.2024, 11:26 3
Футбол
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
09.01.2024, 21:26 11
Футбол
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
Ветряные приключения биатлонистов в Оберхофе
08.01.2024, 13:23 5
Биатлон
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
08.01.2024, 17:27 24
Футбол
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
08.01.2024, 23:31 3
Бокс
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
На 43-м году жизни умер бывший защитник Днепра и сборной Украины
08.01.2024, 14:49 9
Футбол
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
08.01.2024, 08:48 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем