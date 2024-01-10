ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала контракты с Запорожцем и Вишневским

Столичная «Оболонь» сообщила на своем официальном сайте о подписании контрактов с первыми зимними новичками.

Как сообщал ранее Sport.ua, игроком «пивоваров» стал полузащитник Евгений Запорожец. До перехода в «Оболонь» футболист выступал за «Ингулец». В УПЛ провел 65 матчей, был финалистом Кубка Украины-2018/2019.

Также свою подпись под соглашением с «Оболонью» поставил нападающий Олег Вишневский, последним клубом которого был «Минай». В первой половине сезона форвард провел за закарпатцев 12 матчей в УПЛ, мячей не забивал.

Новички определились с игровыми номерами. Запорожец будет выступать под №50, а Вишневский – под №7.