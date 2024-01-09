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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 12:20 | Обновлено 09 января 2024, 12:56
316
0

Запорожец подписал контракт с Оболонью и уже выбрал игровой номер

Бывший капитан Ингульца ударил по рукам с руководством столичного клуба

09 января 2024, 12:20 | Обновлено 09 января 2024, 12:56
316
0
Запорожец подписал контракт с Оболонью и уже выбрал игровой номер
ФК Ингулец Петрово. Евгений Запорожец

Полузащитник Евгений Запорожец подтвердил Sport.ua информацию о подписании контракта с «Оболонью».

«Сейчас буду получать экипировку. Какой номер выбрал? 50. Почему такой? 5 был занят, 55 – тоже. А 05 нельзя было взять, поэтому 50», – сказал нашему сайту новичок «пивоваров».

29-летний Запорожец на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2015 по 2023 год, выступал за одну команду — «Ингулец». В середине декабря, по окончании контракта, он покинул петровский клуб, за который на официальном уровне провел 232 матча и забил 7 мячей.

«Оболонь» занимает 13-е место в УПЛ, набрав 14 очков в 16 матчах. 10 января, после прохождения медосмотра, киевляне начнут подготовку к весенней части сезона.

Ранее сообщалось, что «Оболонь» может усилиться двумя опытными игроками.

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Источник: Динамо интересуется украинским защитником, которого сватают в ОАЭ
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Источник Sport.ua
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