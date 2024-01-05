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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 18:32 | Обновлено 05 января 2024, 18:33
602
0

Источник: Оболонь может усилиться 2 опытными футболистами

Евгений Запорожец и Максим Грисьо близки к переходу в киевскую команду

05 января 2024, 18:32 | Обновлено 05 января 2024, 18:33
602
0
Источник: Оболонь может усилиться 2 опытными футболистами
ФК Ингулец. Евгений Запорожец

29-летний полузащитник Евгений Запорожец и 27-летний вингер Максим Грисьо близки к переходу в киевскую «Оболонь», сообщает ТаТоТаке.

Оба футболиста сейчас находятся в статусе свободных агентов.

В первой половины сезона Евгений Запорожец защищал цвета «Ингульца» (20 матчей, 8 голевых передач), но, как и сообщал Sport.ua, покинул клуб зимой.

Максим Грисьо покинул свой последний клуб, одесский «Черноморец», еще летом 2023 года. Интересно, что суммарно он находился в системе клуба около 2 месяцев, но провел на поле лишь 2 минуты.

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Евгений Запорожец Максим Грисьо Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Теннис
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