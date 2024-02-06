ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1

20-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько продолжит карьеру в СК «Днепр-1».

Как сообщает официальный сайт «спортклубовцев», арендное соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Отметим, что в нынешнем сезоне Очеретько провел за «Шахтер» 4 матча в Премьер-лиге и Кубке Украины (150 минут игрового времени), забив 1 мяч. Летом 2023-го в составе молодежной сборной Украины полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы, завоевав с «желто-синими» путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.