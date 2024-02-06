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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 14:56 | Обновлено 06 февраля 2024, 14:59
1299
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1

Аренда Олега Очеретько рассчитана до завершения нынешнего сезона

06 февраля 2024, 14:56 | Обновлено 06 февраля 2024, 14:59
1299
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера перешел в Днепр-1
СК Днепр-1. Олег Очеретько

20-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Олег Очеретько продолжит карьеру в СК «Днепр-1».

Как сообщает официальный сайт «спортклубовцев», арендное соглашение рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Отметим, что в нынешнем сезоне Очеретько провел за «Шахтер» 4 матча в Премьер-лиге и Кубке Украины (150 минут игрового времени), забив 1 мяч. Летом 2023-го в составе молодежной сборной Украины полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы, завоевав с «желто-синими» путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Олег Очеретько Днепр-1 Шахтер Донецк аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Источник СК Днепр-1
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Gargantua
что с правом выкупа?
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