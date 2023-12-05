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  4. Александрия подписала 3-летний контракт с эквадорцем Мэдисоном Хулио
Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 10:50 |
238
0

Александрия подписала 3-летний контракт с эквадорцем Мэдисоном Хулио

С января легионер станет полноправным игроком украинской команды

05 декабря 2023, 10:50 |
238
0
Александрия подписала 3-летний контракт с эквадорцем Мэдисоном Хулио
ole.com.ar. Мэдисон Хулио

Клуб украинской Премьер-лиги «Александрия» подписал 26-летнего эквадорского опорного полузащитника Мэдисона Хулио, выступавшего в последнее время на родине за «Эль Насьональ» из Кито.

Полузащитник переберется в «Александрию» на правах свободного агента и уже оформил трехлетнее трудовое соглашение.

«Клуб, в который переходит Мэдисон Хулио, называется «Александрия». Это клуб, который в последние годы выступал в Лиге Европы, всегда боролся за путевку в еврокубки».

«Мне нравится оглашать информацию, когда все уже сделано. Игрок уже подписал контракт на три сезона. Я отправлял профиль Мэдисона в несколько мест, например, в Польшу. Он был на радарах клубов из других стран. Например, в Испании и Нидерландах», - рассказал агент футболиста Габриэль Треллес.

Мэдисон Хулио является воспитанником клуба «ЛДУ Кито», и всю свою карьеру до нынешнего момента провел на родине.

Оценочная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

В «Александрии» Мэдисон Хулио станет вторым эквадорцем после левого фулбека Хосе Эрнандеса, который выступает за украинскую команду на правах аренды и имеет на счету 5 матчей в УПЛ-2023/24.

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Источник Ole
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