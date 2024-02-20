Полесье отправило в команду Второй лиги двух легионеров

Как стало известно Sport.ua, несколько футболистов «Полесья» в весенней части чемпионата будут выступать на правах аренды не только за элитный «Верес», но и второлиговый «Звягель».

Сейчас в расположении лидера Второй лиги находятся два легионера. Это бразилец Венделл, прошедшей осенью выступавший за «Днепр-1» U-19 и ставший одним из зимних новичков «Полесья», а также Боррель, который был непродолжительное время на испанском сборе с «Полесьем», но отношения с ним еще не узаконил.

А вот перешедший из «Звягеля» в «Полесье» Денис Ндукве нужен коучу Юрию Калитвинцеву. Поэтому надежды руководства «Звягеля», что Ндукве ради постоянной игровой практики вернется на правах аренды и поможет горожанам весной повыситься в классе, не сбылись.

21 февраля «Звягель» проведет очередной контрольный матч – с винницкой «Нивой».