Полесье отправило в команду Второй лиги двух легионеров
Венделл и Боррель едут в «Звягель», а Денис Ндукве нужен Калитвинцеву
Как стало известно Sport.ua, несколько футболистов «Полесья» в весенней части чемпионата будут выступать на правах аренды не только за элитный «Верес», но и второлиговый «Звягель».
Сейчас в расположении лидера Второй лиги находятся два легионера. Это бразилец Венделл, прошедшей осенью выступавший за «Днепр-1» U-19 и ставший одним из зимних новичков «Полесья», а также Боррель, который был непродолжительное время на испанском сборе с «Полесьем», но отношения с ним еще не узаконил.
А вот перешедший из «Звягеля» в «Полесье» Денис Ндукве нужен коучу Юрию Калитвинцеву. Поэтому надежды руководства «Звягеля», что Ндукве ради постоянной игровой практики вернется на правах аренды и поможет горожанам весной повыситься в классе, не сбылись.
21 февраля «Звягель» проведет очередной контрольный матч – с винницкой «Нивой».
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