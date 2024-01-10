Украина. Премьер лига10 января 2024, 16:42 | Обновлено 10 января 2024, 17:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Третий новичок за день. Оболонь подписала хавбека
Максим Грисьо перебрался в киевскую команду
10 января 2024, 16:42 | Обновлено 10 января 2024, 17:03
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Клуб УПЛ «Оболонь» объявил о подписании контракта с полузащитником Максимом Грисьо, который был свободным агентом. О сроке договора информации нет.
Грисьо в нынешнем сезоне провел один матч и летом покинул состав «Черноморца». Ранее выступал за «Карпаты», «Рух» и «Львов», в УПЛ провел 89 матчей.
10 января «Оболонь», которая в УПЛ занимает 13-е место, объявила о подписании Олега Вишневского и Евгения Запорожца.
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Грисьо это такое себе.