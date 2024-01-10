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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Третий новичок за день. Оболонь подписала хавбека
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 16:42 | Обновлено 10 января 2024, 17:03
1070
1

ОФИЦИАЛЬНО. Третий новичок за день. Оболонь подписала хавбека

Максим Грисьо перебрался в киевскую команду

10 января 2024, 16:42 | Обновлено 10 января 2024, 17:03
1070
1
ОФИЦИАЛЬНО. Третий новичок за день. Оболонь подписала хавбека
ФК Оболонь

Клуб УПЛ «Оболонь» объявил о подписании контракта с полузащитником Максимом Грисьо, который был свободным агентом. О сроке договора информации нет.

Грисьо в нынешнем сезоне провел один матч и летом покинул состав «Черноморца». Ранее выступал за «Карпаты», «Рух» и «Львов», в УПЛ провел 89 матчей.

10 января «Оболонь», которая в УПЛ занимает 13-е место, объявила о подписании Олега Вишневского и Евгения Запорожца.

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Оболонь Киев Максим Грисьо трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу свободный агент
Источник ФК Оболонь
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Gargantua
Вишневский и Запорожец очень хорошие приобретения.
Грисьо это такое себе.
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