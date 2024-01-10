ОФИЦИАЛЬНО. Третий новичок за день. Оболонь подписала хавбека

Клуб УПЛ «Оболонь» объявил о подписании контракта с полузащитником Максимом Грисьо, который был свободным агентом. О сроке договора информации нет.

Грисьо в нынешнем сезоне провел один матч и летом покинул состав «Черноморца». Ранее выступал за «Карпаты», «Рух» и «Львов», в УПЛ провел 89 матчей.

10 января «Оболонь», которая в УПЛ занимает 13-е место, объявила о подписании Олега Вишневского и Евгения Запорожца.