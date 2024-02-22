И.о. спортивного директора Полесья подтвердил переход футболиста в Верес

Полузащитник «Полесья» Евгений Морозко перешел на правах аренды в другой клуб УПЛ – ровенский «Верес».

Данную информацию подтвердил исполняющий обязанности спортивного директора житомирян Владимир Тесля.

«Женя Морозко – безусловно очень опытный и квалифицированный игрок. Он уже внес большой вклад в развитие «Полесья». Поэтому клуб очень ценит и уважает его. Женя в конце прошлого года получил травму, а потом из-за восстановления пропустил весь тренировочный сбор. В этой связи мы пытались найти решение, которое будет наилучшим для всех и для Евгения в первую очередь. Во время переговоров «Верес» гарантировал нам, что сможет предоставить достаточно игровой практики для игрока, то есть у Жени будет возможность вернуть свою лучшую форму и проявить себя. Поэтому решение отправить Морозко в аренду в «Верес» устроило все стороны», – приводит слова функционера официальный сайт «Полесья».

Отметим, что в нынешнем сезоне Морозко сыграл за житомирян во всех турнирах 6 матчей, результативными действиями не отметился.