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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 20:02 | Обновлено 10 января 2024, 20:49
999
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала украинского нападающего грузинской Дилы

В Полтаве будет играть Николай Ковталюк

10 января 2024, 20:02 | Обновлено 10 января 2024, 20:49
999
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала украинского нападающего грузинской Дилы
ФК Дила. Николай Ковталюк (справа)

Полтавская «Ворскла» уведомила о подписании контракта с нападающим Николаем Ковталюком, который до последнего времени защищал цвета грузинского клуба «Дила».

Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что 28-летний уроженец Самбора готовится, чтобы продолжить свою карьеру в «Ворскле», пополнив ее ряды на правах свободного агента.

Ковталюк и «Ворскла» заключили соглашение, которое будет действовать до конца 2025 года.

Николай Ковталюк большую часть своей карьеры провел за рубежом. В частности, выступал в словацком «Земане», грузинских «Колхети-1913», «Динамо» Батуми и «Диле». Поиграл он и в сильной южнокорейской К-лиге за «Анян», а в Казахстане защищал цвета «Акжайыка» и карагандинского «Шахтера».

В «Ворскле» Николай Ковталюк будет выступать под 22-м номером.

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Николай Ковталюк Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы Дила Гори
Источник ФК Ворскла
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Kamon
Да неплохой футболист 
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