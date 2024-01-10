ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала украинского нападающего грузинской Дилы
В Полтаве будет играть Николай Ковталюк
Полтавская «Ворскла» уведомила о подписании контракта с нападающим Николаем Ковталюком, который до последнего времени защищал цвета грузинского клуба «Дила».
Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что 28-летний уроженец Самбора готовится, чтобы продолжить свою карьеру в «Ворскле», пополнив ее ряды на правах свободного агента.
Ковталюк и «Ворскла» заключили соглашение, которое будет действовать до конца 2025 года.
Николай Ковталюк большую часть своей карьеры провел за рубежом. В частности, выступал в словацком «Земане», грузинских «Колхети-1913», «Динамо» Батуми и «Диле». Поиграл он и в сильной южнокорейской К-лиге за «Анян», а в Казахстане защищал цвета «Акжайыка» и карагандинского «Шахтера».
В «Ворскле» Николай Ковталюк будет выступать под 22-м номером.
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