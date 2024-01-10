ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала украинского нападающего грузинской Дилы

Полтавская «Ворскла» уведомила о подписании контракта с нападающим Николаем Ковталюком, который до последнего времени защищал цвета грузинского клуба «Дила».

Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что 28-летний уроженец Самбора готовится, чтобы продолжить свою карьеру в «Ворскле», пополнив ее ряды на правах свободного агента.

Ковталюк и «Ворскла» заключили соглашение, которое будет действовать до конца 2025 года.

Николай Ковталюк большую часть своей карьеры провел за рубежом. В частности, выступал в словацком «Земане», грузинских «Колхети-1913», «Динамо» Батуми и «Диле». Поиграл он и в сильной южнокорейской К-лиге за «Анян», а в Казахстане защищал цвета «Акжайыка» и карагандинского «Шахтера».

В «Ворскле» Николай Ковталюк будет выступать под 22-м номером.