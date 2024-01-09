Ворскла подписала нападающего Дилы

Как стало известно Sport.ua, нападающий Николай Ковталюк по окончании контракта с грузинской «Дилой» на правах свободного агента перебрался в Полтаву. 28-летний футболист стал игроком «Ворсклы».

Фактурный центрфорвард не выступал в Украине с 2016 года. В начале 2017-го из перволигового «Колоса» Ковталюк отправился в аренду в грузинский «Колхети-1913», а в июле того же года за 100 тысяч евро был приобретен у ковалевцев тбилисским «Динамо».

Напомним, летом прошлого года уроженец Самбора забил за «Дилу» в обоих матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ворсклы» и тем самым помог своему клубу преодолеть украинский барьер по сумме двух игр (1:2, 3:1).

Всего в составе «Дилы» в 2023 году Ковталюк провел 36 матчей, забил 13 мячей и отдал 3 голевые передачи.

«Ворскла» занимает 7-е место в УПЛ, набрав 23 очка. В конце декабря команду покинул главный тренер Виктор Скрипник. На прошлой неделе его официально сменил у руля коллектива Сергей Долганский. Накануне стало известно, кто будет его помощниками.