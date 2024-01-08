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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 16:20 |
1019
0

Известны все помощники Долганского в тренерском штабе Ворсклы

В ближайшее время команда отправится на тренировочный сбор в Турцию

08 января 2024, 16:20 |
1019
0
Известны все помощники Долганского в тренерском штабе Ворсклы
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Новый наставник «Ворсклы» Сергей Долганский перед отъездом команды на тренировочный сбор в Турцию определился с теми, кто будет помогать ему в работе с первой командой.

В тренерский штаб экс-голкипера «Ворсклы» вошли: Вадим Сапай, Вячеслав Нивинский, Александр Сытник и Юрий Шевчук, который будет отвечать за работу с вратарями.

Отметим, что Долганский на посту главного тренера «Ворсклы» заменил Виктора Скрипника, который будет работать в «Металлист 1925».

На зимний перерыв полтавская команда ушла на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ.

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Сергей Долганский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Вадим Сапай Александр Сытник
Источник ФК Ворскла
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