Известны все помощники Долганского в тренерском штабе Ворсклы

Новый наставник «Ворсклы» Сергей Долганский перед отъездом команды на тренировочный сбор в Турцию определился с теми, кто будет помогать ему в работе с первой командой.

В тренерский штаб экс-голкипера «Ворсклы» вошли: Вадим Сапай, Вячеслав Нивинский, Александр Сытник и Юрий Шевчук, который будет отвечать за работу с вратарями.

Отметим, что Долганский на посту главного тренера «Ворсклы» заменил Виктора Скрипника, который будет работать в «Металлист 1925».

На зимний перерыв полтавская команда ушла на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ.