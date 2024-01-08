Известны все помощники Долганского в тренерском штабе Ворсклы
В ближайшее время команда отправится на тренировочный сбор в Турцию
Новый наставник «Ворсклы» Сергей Долганский перед отъездом команды на тренировочный сбор в Турцию определился с теми, кто будет помогать ему в работе с первой командой.
В тренерский штаб экс-голкипера «Ворсклы» вошли: Вадим Сапай, Вячеслав Нивинский, Александр Сытник и Юрий Шевчук, который будет отвечать за работу с вратарями.
Отметим, что Долганский на посту главного тренера «Ворсклы» заменил Виктора Скрипника, который будет работать в «Металлист 1925».
На зимний перерыв полтавская команда ушла на 7 позиции в турнирной таблице УПЛ.
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