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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 17:21 | Обновлено 04 января 2024, 18:39
2712
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера

Сергей Долганский будет работать в статусе исполняющего обязанности

04 января 2024, 17:21 | Обновлено 04 января 2024, 18:39
2712
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Полтавская «Ворскла» в официальном Instagram-аккаунте объявила о назначении Сергея Долганского на должность главного тренера первой команды.

В тексте публикации отмечается, что легендарный «ворсклянин» будет работать в команде в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Информацию о помощниках, которые бок о бок будут работать с новым наставником, клуб обещает обнародовать несколько позже.

Ранее Sport.ua со ссылкой на собственные источники сообщал, что именно Сергей Долганский с вероятностью в 90% возглавит полтавскую команду.

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Сергей Долганский чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Источник ФК Ворскла
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Выталкиватель парашутистов
Легендарного??? Главным тренером???? Вы там берега не попутали? Не отошли от празднования Нового года?
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+1
BekXan
Успіхів, дай боже щоб вийшло.
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