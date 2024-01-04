ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера
Сергей Долганский будет работать в статусе исполняющего обязанности
Полтавская «Ворскла» в официальном Instagram-аккаунте объявила о назначении Сергея Долганского на должность главного тренера первой команды.
В тексте публикации отмечается, что легендарный «ворсклянин» будет работать в команде в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
Информацию о помощниках, которые бок о бок будут работать с новым наставником, клуб обещает обнародовать несколько позже.
Ранее Sport.ua со ссылкой на собственные источники сообщал, что именно Сергей Долганский с вероятностью в 90% возглавит полтавскую команду.
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