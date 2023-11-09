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Украина. Премьер лига
09 ноября 2023, 16:40 | Обновлено 09 ноября 2023, 16:41
2310
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с легионером, которого отстранила ФИФА

Дада Белмонте покинет одесский клуб и надолго останется без футбола

09 ноября 2023, 16:40 | Обновлено 09 ноября 2023, 16:41
2310
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с легионером, которого отстранила ФИФА
ФК Черноморец. Дада Белмонте

Футбольный клуб «Черноморец» сообщил, что останавливает действие соглашения с бразильским полузащитником Дада Белмонте.

По информации «ТаТоТаке», бразилец не сможет участвовать в турнирах под эгидой УЕФА/ФИФА в течение 600 дней из-за участия в «манипуляциях результатами футбольных мероприятий».

«Мы благодарны южноамериканскому легионеру, что в это непростое для страны время он приехал в Одессу, присоединился к нашей команде и приносил ей пользу. За относительно короткий промежуток времени Дада отметился результативными действиями за «Черноморец» и в чемпионате, и в Кубке Украины.

Прощаемся с Дада по независящим от нас обстоятельствам. Главная и единственная причина – в решении главной футбольной инстанции ФИФА относительно самого футболиста.

Дада быстро стал в команде своим, несмотря на языковой барьер. Клуб желает игроку успехов в дальнейшей карьере и, несмотря ни на что, держаться позитивной волны и высокого уровня игры», – сказано в сообщении клуба.

26-летний Белмонте в этом сезоне сыграл 10 матчей за «Черноморец». В его активе 1 гол и 1 ассист.

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Дада Белмонте Черноморец Одесса ФИФА договорные матчи
Источник ФК Черноморец
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Gargantua
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