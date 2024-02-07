ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании брата-близнеца игрока клуба Серии А
Яков Башич подписал контракт с луганчанами
Луганская «Заря» официально объявила о подписании хорватского полузащитника «Рудеша» Якова Башича.
Детали перехода и личного контракта 27-летнего футболиста пока не разглашаются.
Яков Башич является братом-близнецом Тома Башича из «Салернитаны», чей контракт принадлежит «Лацио».
В этом сезоне Яков Башич провел 16 матчей в чемпионате Хорватии, но не сумел отличиться результативными действиями. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 200 тысяч евро.
Также «Заря» подписала защитника олимпийской сборной Нигерии – Кристофер Нваезе стал игроком луганской команды.
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