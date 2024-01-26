ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал второго бразильского хавбека в январе

«Шахтер» объявил о подписании полузащитника клуба «Васко да Гама» Марлона Гомеса, 20-летний игрок получил контракт на 5 лет.

В СМИ была информация о том, что украинский клуб отдаст за центрального полузащитника 12 миллионов евро + 4 миллиона в виде возможных бонусов.

Гомес в прошлом сезоне бразильской Серии A отыграл 23 матча и сделал 1 ассист. Марлон стал вторым новичком «Шахтера» в это трансферное окно. На прошлой неделе клуб за 15 миллионов евро подписал вингера Кевина.

Марлон Гомес – воспитанник клуба «Васко да Гама», за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста. Выступал за сборные Бразилии от U16 до U23. В составе сборной Бразилии U23 принимает участие в отборочном турнире на Олимпийские игры.