ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал второго бразильского хавбека в январе
Марлон Гомес перебрался в украинскую команду
«Шахтер» объявил о подписании полузащитника клуба «Васко да Гама» Марлона Гомеса, 20-летний игрок получил контракт на 5 лет.
В СМИ была информация о том, что украинский клуб отдаст за центрального полузащитника 12 миллионов евро + 4 миллиона в виде возможных бонусов.
Гомес в прошлом сезоне бразильской Серии A отыграл 23 матча и сделал 1 ассист. Марлон стал вторым новичком «Шахтера» в это трансферное окно. На прошлой неделе клуб за 15 миллионов евро подписал вингера Кевина.
Марлон Гомес – воспитанник клуба «Васко да Гама», за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста. Выступал за сборные Бразилии от U16 до U23. В составе сборной Бразилии U23 принимает участие в отборочном турнире на Олимпийские игры.
🇧🇷 Марлон Гомес – у «Шахтарі»! ⚒ Bem-vindo! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 26, 2024
Контракт із 20-річним бразильським півзахисником підписано на 5 років.
Дізнайтеся більше про гравця: https://t.co/BME7Jzvoqz.
🧡 Ласкаво просимо до клубу! #Shakhtar pic.twitter.com/87KbSydUxr
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