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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал второго бразильского хавбека в январе
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 19:03 | Обновлено 26 января 2024, 19:07
1865
27

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал второго бразильского хавбека в январе

Марлон Гомес перебрался в украинскую команду

26 января 2024, 19:03 | Обновлено 26 января 2024, 19:07
1865
27
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал второго бразильского хавбека в январе
ФК Шахтер. Марлон Гомес

«Шахтер» объявил о подписании полузащитника клуба «Васко да Гама» Марлона Гомеса, 20-летний игрок получил контракт на 5 лет.

В СМИ была информация о том, что украинский клуб отдаст за центрального полузащитника 12 миллионов евро + 4 миллиона в виде возможных бонусов.

Гомес в прошлом сезоне бразильской Серии A отыграл 23 матча и сделал 1 ассист. Марлон стал вторым новичком «Шахтера» в это трансферное окно. На прошлой неделе клуб за 15 миллионов евро подписал вингера Кевина.

Марлон Гомес – воспитанник клуба «Васко да Гама», за первую команду которого дебютировал в июле 2022 года и провел 45 матчей во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 3 ассиста. Выступал за сборные Бразилии от U16 до U23. В составе сборной Бразилии U23 принимает участие в отборочном турнире на Олимпийские игры.

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Шахтер Донецк Марлон Гомес трансферы трансферы УПЛ Васко да Гама
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 27
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New Zealander
Браво. Ще мінімум треба підписати того хорвата, а також бразильця Вітіньйо і можна закривати трансферний сезон та налаштовуватися на високі результати в ЛЄ!
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+1
NoMad
З лютого тарифи на електроенергію х2
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0
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Lion
Один  плачущий диваный эксперт уже оценил приобретение....
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0
Привет
Бразилец в команде никогда не помешает
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-1
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Лига Конференций Без Динамо
Очередной бразильский шлак. Так и не научимся воспитывать сильных украинских игроков 
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-1
Показать Скрыть 6 ответов
serhiy
Якби Динамо купило тово гімно за 16 мільонів я  б таке саме писав,що дураки--кота в мішку за такі гроші )))Довбика скоріше могли купити ,а купили якесь чудо в пірях бразильських )))
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-2
Лига конференций без динамо
Ещё один топчик для чемпиона 
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-2
ZANREGENT1993
Теперь понятно у кого бизнесс во время войны процветает
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-2
serhiy
23 матчі і один асист- мега зірка-в Україні таких можна пачками накупити за меншу ціну-знов ахметка мутить з грошима.
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-2
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Alexander Киев
" легіонери до нас не поїдуть" (с) соплі Суркісні
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-2
NoMad
Один асист в 23 матчаах це сильно 
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-3
Лига конференций без динамо
Идёт нытьё полным ходом дырявых кипрских опзжшников к которым даже игроки из Эритреи не идут за динамо в упл играть и это сам Суркис недавно рассказывал ,а потом им Балканы на рота дают и в квалификацие Лке насилуют их ноунеймы   
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-4
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