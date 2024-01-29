Источник: Ворскла вернула бывшего легионера

«Ворскла» вернула себе в состав англичанина Амилькара Коджови.

Левый вингер присоединился к полтавскому клубу ещё в янврае 2021 года, но после начала полномасштабного вторжения со стороны рф игрок перешел в кипрский «Агия Напа».

За «Ворсклу» Коджови успел сыграть 7 матчей в УПЛ, забил 1 гол.

21-летний Коджови также играл за «Моркамб» в Англии. Transfermarkt оценивает хавбека в 100 тысяч евро. Согласно информации от немецкого портала, его контракт с украинским клубом действует до лета этого года.