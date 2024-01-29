Украина. Премьер лига29 января 2024, 05:49 | Обновлено 29 января 2024, 05:50
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Источник: Ворскла вернула бывшего легионера
Амилькар Коджови вновь будет играть за полтавский клуб
29 января 2024, 05:49 | Обновлено 29 января 2024, 05:50
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«Ворскла» вернула себе в состав англичанина Амилькара Коджови.
Левый вингер присоединился к полтавскому клубу ещё в янврае 2021 года, но после начала полномасштабного вторжения со стороны рф игрок перешел в кипрский «Агия Напа».
За «Ворсклу» Коджови успел сыграть 7 матчей в УПЛ, забил 1 гол.
21-летний Коджови также играл за «Моркамб» в Англии. Transfermarkt оценивает хавбека в 100 тысяч евро. Согласно информации от немецкого портала, его контракт с украинским клубом действует до лета этого года.
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