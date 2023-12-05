ОФИЦИАЛЬНО. Денис Костышин вернулся в Александрию
Контракт рассчитан на полтора года
«Александрия» сообщила о подписании трудового соглашения с Денисом Костышиным, который после длительного перерыва вернулся в ряды горожан.
Контракт футболиста с клубом рассчитан на полтора года – с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года.
За «Александрию» Денис выступал в осенней части сезона 2022/23. В общем за горожан провел три матча, отметившись одним голом.
В декабре 2022 года стал игроком «Эль-Пасо Локомотив», представителя Второй лиги чемпионата ЮСЛ. За американский клуб Костышин провел 34 матча и отметился 4 голами и 4 ассистами.
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