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Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 13:33 | Обновлено 05 декабря 2023, 13:36
679
0

ОФИЦИАЛЬНО. Денис Костышин вернулся в Александрию

Контракт рассчитан на полтора года

05 декабря 2023, 13:33 | Обновлено 05 декабря 2023, 13:36
679
0
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Костышин вернулся в Александрию
ФК Александрия. Денис Костышин

«Александрия» сообщила о подписании трудового соглашения с Денисом Костышиным, который после длительного перерыва вернулся в ряды горожан.

Контракт футболиста с клубом рассчитан на полтора года – с 1 января 2024 года по 31 мая 2025 года.

За «Александрию» Денис выступал в осенней части сезона 2022/23. В общем за горожан провел три матча, отметившись одним голом.

В декабре 2022 года стал игроком «Эль-Пасо Локомотив», представителя Второй лиги чемпионата ЮСЛ. За американский клуб Костышин провел 34 матча и отметился 4 голами и 4 ассистами.

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Источник ФК Александрия
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