Костышин покинул США и планирует играть в УПЛ

Украинец Денис Костышин прошлый сезон провел в Объединенной футбольной лиге – второй по рейтингу в США после МЛС, выступая за «Эль-Пасо Локомотив». Но, сумев помочь клубу пробиться в плей-офф чемпионата, Костышин не стал продлевать контракт, хотя перед подписанием соглашения речь шла о возможности пролонгации по обоюдному согласию сторон.

Как стало известно Sport.ua, на решение Дениса повлияло желание вернуться на Родину и продолжить карьеру в одном из клубов УПЛ. Если с трудоустройством в Украине возникнут проблемы, то Костышин будет рассматривать варианты с продолжением выступлений за рубежом. Только уже в Европе.

За «Эль-Пасо Локомотив» украинец провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Денис Костышин распрощался с болельщиками американского клуба.