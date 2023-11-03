Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Костышин покинул США и планирует играть в УПЛ
Другие новости
03 ноября 2023, 23:50 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:48
664
0

Костышин покинул США и планирует играть в УПЛ

Украинец хочет вернуться в Украину

03 ноября 2023, 23:50 | Обновлено 04 ноября 2023, 00:48
664
0
Костышин покинул США и планирует играть в УПЛ
ФК Колос Ковалевка. Денис Костышин

Украинец Денис Костышин прошлый сезон провел в Объединенной футбольной лиге – второй по рейтингу в США после МЛС, выступая за «Эль-Пасо Локомотив». Но, сумев помочь клубу пробиться в плей-офф чемпионата, Костышин не стал продлевать контракт, хотя перед подписанием соглашения речь шла о возможности пролонгации по обоюдному согласию сторон.

Как стало известно Sport.ua, на решение Дениса повлияло желание вернуться на Родину и продолжить карьеру в одном из клубов УПЛ. Если с трудоустройством в Украине возникнут проблемы, то Костышин будет рассматривать варианты с продолжением выступлений за рубежом. Только уже в Европе.

За «Эль-Пасо Локомотив» украинец провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Денис Костышин распрощался с болельщиками американского клуба.

По теме:
Виталий КОСОВСКИЙ: «Надеюсь, отставка Луческу пойдет Динамо на пользу»
Иван ГЕЦКО: «Динамо в игре с Шахтером может выставить один-два автобуса»
Александр КОСЫРИН: «Шахтер выглядит фаворитом в матче с Динамо»
Денис Костышин инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03 ноября 2023, 09:05 5
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
Футбол | 03 ноября 2023, 18:58 212
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо

В напряженной дуэли коллектив Марино Пушича одержал минимальную победу

СТЕПАНЕНКО: «Последние результаты Динамо подтолкнули Луческу к отставке»
Футбол | 03.11.2023, 21:36
СТЕПАНЕНКО: «Последние результаты Динамо подтолкнули Луческу к отставке»
СТЕПАНЕНКО: «Последние результаты Динамо подтолкнули Луческу к отставке»
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Футбол | 03.11.2023, 14:25
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Футбол | 03.11.2023, 19:15
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 45
Футбол
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 42
Футбол
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 57
Война
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем