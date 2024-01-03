ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб объявил о подписании хавбека Колоса

25-летний центральный полузащитник «Колоса» Альваро Нгамба продолжит карьеру в «Новаре».

Итальянский клуб, который выступает в тамошней Серии С, сообщает о подписании полноценного контракта с камерунцем, однако не афиширует подробности трансфера.

По данным Transfermarkt, Нгамба перешел в «Новару» на правах свободного агента.

С января 2022-го и по конец минувшего года африканский хавбек на правах аренды выступал в Финляндии за «Мариехамн». В рядах этой команды Нгамба провел 63 матча (4 гола, 4 ассиста).