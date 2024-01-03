ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб объявил о подписании хавбека Колоса
Альваро Нгамба будет выступать за «Новару»
25-летний центральный полузащитник «Колоса» Альваро Нгамба продолжит карьеру в «Новаре».
Итальянский клуб, который выступает в тамошней Серии С, сообщает о подписании полноценного контракта с камерунцем, однако не афиширует подробности трансфера.
По данным Transfermarkt, Нгамба перешел в «Новару» на правах свободного агента.
С января 2022-го и по конец минувшего года африканский хавбек на правах аренды выступал в Финляндии за «Мариехамн». В рядах этой команды Нгамба провел 63 матча (4 гола, 4 ассиста).
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