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Украина. Премьер лига
03 января 2024, 21:53 | Обновлено 03 января 2024, 21:55
3316
0

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб объявил о подписании хавбека Колоса

Альваро Нгамба будет выступать за «Новару»

03 января 2024, 21:53 | Обновлено 03 января 2024, 21:55
3316
0
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб объявил о подписании хавбека Колоса
koloskovalivka.com. Альваро Нгамба (справа)

25-летний центральный полузащитник «Колоса» Альваро Нгамба продолжит карьеру в «Новаре».

Итальянский клуб, который выступает в тамошней Серии С, сообщает о подписании полноценного контракта с камерунцем, однако не афиширует подробности трансфера.

По данным Transfermarkt, Нгамба перешел в «Новару» на правах свободного агента.

С января 2022-го и по конец минувшего года африканский хавбек на правах аренды выступал в Финляндии за «Мариехамн». В рядах этой команды Нгамба провел 63 матча (4 гола, 4 ассиста).

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Таде Альваро Нгамба Колос Ковалевка Новара трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Мариехамн
Источник ФК Новара
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