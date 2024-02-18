ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ объявил о подписании Оливье Тилля
Экс-лидер «Ворсклы» возвращается в украинскую Премьер-лигу
Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании 27-летнего центрального полузащитника Оливье Тилля.
Подробности трансфера и сроки личного контракта футболиста с ЛНЗ не раскрываются.
По данным Transfermarkt, Тилль перешел из турецкого «Эюпспора» в ЛНЗ как свободный агент.
Ранее Оливье Тилль уже играл в УПЛ. С 2021 по 2022 годы он был футболистом «Ворсклы», проведя за клуб 32 официальных матча, в которых отличился 12 голами и 9 ассистами.
Тилль является футболистом национальной сборной Люксембурга (40 матчей, 3 гола).
СМИ ранее сообщали, что интерес к подписанию Оливье Тилля проявляли «Ворскла» и некоторые другие украинские клубы.
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