ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ объявил о подписании Оливье Тилля

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании 27-летнего центрального полузащитника Оливье Тилля.

Подробности трансфера и сроки личного контракта футболиста с ЛНЗ не раскрываются.

По данным Transfermarkt, Тилль перешел из турецкого «Эюпспора» в ЛНЗ как свободный агент.

Ранее Оливье Тилль уже играл в УПЛ. С 2021 по 2022 годы он был футболистом «Ворсклы», проведя за клуб 32 официальных матча, в которых отличился 12 голами и 9 ассистами.

Тилль является футболистом национальной сборной Люксембурга (40 матчей, 3 гола).

СМИ ранее сообщали, что интерес к подписанию Оливье Тилля проявляли «Ворскла» и некоторые другие украинские клубы.