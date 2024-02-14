Ворскла может вернуть игрока, который был лидером команды в сезоне-2021/22

27-летний полузащитник «Эюпспора» Оливье Тилль, который в настоящий момент на правах аренды играет за «Шанлыурфаспор», вскоре может вернуться в украинскую Премьер-лигу.

В настоящий момент вариант с возвращением Тилля рассматривает «Ворскла», за которую легионер уже выступал, а в сезоне-2021/22 и вовсе являлся безоговорочным лидером коллектива, имея на своем счету 15 результативных действий (8 голов, 7 ассистов) в 16 поединках первой части чемпионата, который из-за начала полномасштабной фазы войны с россией так и не был доигран.

Ранее Тилля сватали в ЛНЗ, но переговоры хавбека сборной Люксембурга с этим клубом забуксовали.

Также интерес к хавбеку проявлял «Колос», но затем отказался от идеи приглашения Оливье, а еще люксембуржца предлагали подписать «Александрии».

После начала войны Тилль решил по Annexe 7 ФИФА покинуть Украину, и обустроился в Турции, но там не преуспел, и теперь его готовы отпустить досрочно.

Сам Оливье готов вернуться в УПЛ, однако, оценивая предложения, хочет выбрать наиболее привлекательное.

Напомним, игроком «Ворсклы» Тилль был с января 2021 по март 2022 годов. Этот период оказался пиковым в карьере Оливье, так как на Transfermarkt он имел максимальную оценочную стоимость за все время – 1,8 миллиона евро.