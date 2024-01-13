Источник: ЛНЗ интересуется экс-звездой Ворсклы
Оливье Тилль может вернуться в УПЛ
Черкасский ЛНЗ интересуется люксембургским полузащитником турецкого «Эюпспора» Оливье Тиллем, сообщает Telegram-канал УПЛ-ТВ.
Напомним, у 27-летнего футболиста уже есть опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге, ведь в 2021 году он выступал за «Ворсклу» (32 матчей, 12 голов и 9 ассистов). Оливье покинул полтавский клуб сразу после начала полномасштабного вторжения рф.
В этом сезоне Оливье Тилль на правах аренды играет за «Шанлыурфаспор» во втором дивизионов Турции. Он отыграл за команду 14 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Люксембурга в 875 тысяч евро.
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