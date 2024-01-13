Источник: ЛНЗ интересуется экс-звездой Ворсклы

Черкасский ЛНЗ интересуется люксембургским полузащитником турецкого «Эюпспора» Оливье Тиллем, сообщает Telegram-канал УПЛ-ТВ.

Напомним, у 27-летнего футболиста уже есть опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге, ведь в 2021 году он выступал за «Ворсклу» (32 матчей, 12 голов и 9 ассистов). Оливье покинул полтавский клуб сразу после начала полномасштабного вторжения рф.

В этом сезоне Оливье Тилль на правах аренды играет за «Шанлыурфаспор» во втором дивизионов Турции. Он отыграл за команду 14 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Люксембурга в 875 тысяч евро.