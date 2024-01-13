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Украина. Премьер лига
13 января 2024, 17:28 | Обновлено 13 января 2024, 17:29
869
0

Источник: ЛНЗ интересуется экс-звездой Ворсклы

Оливье Тилль может вернуться в УПЛ

13 января 2024, 17:28 | Обновлено 13 января 2024, 17:29
869
0
Источник: ЛНЗ интересуется экс-звездой Ворсклы
ФК Ворскла. Оливье Тилль

Черкасский ЛНЗ интересуется люксембургским полузащитником турецкого «Эюпспора» Оливье Тиллем, сообщает Telegram-канал УПЛ-ТВ.

Напомним, у 27-летнего футболиста уже есть опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге, ведь в 2021 году он выступал за «Ворсклу» (32 матчей, 12 голов и 9 ассистов). Оливье покинул полтавский клуб сразу после начала полномасштабного вторжения рф.

В этом сезоне Оливье Тилль на правах аренды играет за «Шанлыурфаспор» во втором дивизионов Турции. Он отыграл за команду 14 матчей, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Люксембурга в 875 тысяч евро.

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Оливье Тилль ЛНЗ Черкассы Эюпспор трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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