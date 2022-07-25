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Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 00:55 | Обновлено 25 июля 2022, 01:16
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек-легионер распрощался с Ворсклой

Оливье Тилль, игрок из Люксембурга, написал теплые слова в соцсетях

25 июля 2022, 00:55 | Обновлено 25 июля 2022, 01:16
190
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек-легионер распрощался с Ворсклой
ФК Ворскла Полтава. Оливье Тилль

Хавбек «Ворсклы» Оливье Тилль попрощался с полтавским клубом в соцсетях.

Полузащитник написал теплые слова в соцсети Instagram: «Спасибо всему клубу, сотрудникам и партнерам по команде. К сожалению, конец не такой, как я себе представлял. Но я желаю всему клубу удачи и чтобы все поскорее нормализовалось».

Оливье Тилль перешел в «Ворсклу» в январе 2021 года. В прошлом сезоне игрок из Люксембурга сыграл за «Ворсклу» 19 матчей и забил 10 голов во всех турнирах. Весной 2022 года выступал в аренде за турецкий «Эюспор» (8 матчей, 1 гол).

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