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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского вингера
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 11:35 |
653
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского вингера

Клайвер Габриэль стал игроком львовского клуба

22 февраля 2024, 11:35 |
653
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского вингера
ФК Рух. Клайвер Габриэль

Львовский «Рух» официально сообщил о подписании контракта с бразильским вингером Клайвером Габриэлем. Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до лета 2028 года.

В составе «Руха» Габриэль будет выступать под 20-м номером.

До перехода в «руха» Клайвер Габриэль выступал за клуб Лиги Паулиста А1 «Ферровиариа». Там он провел 1 матч за взрослую команду и отличился 8 голами в 70 матчах за команду U-20. Также выступал за «Деспортиво Бразил».

Вчера «Рух» в заключительном спарринге в Словении разгромил местный «Триглав» 4:0.

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Рух Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Рух Львов
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