ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского вингера

Львовский «Рух» официально сообщил о подписании контракта с бразильским вингером Клайвером Габриэлем. Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до лета 2028 года.

В составе «Руха» Габриэль будет выступать под 20-м номером.

До перехода в «руха» Клайвер Габриэль выступал за клуб Лиги Паулиста А1 «Ферровиариа». Там он провел 1 матч за взрослую команду и отличился 8 голами в 70 матчах за команду U-20. Также выступал за «Деспортиво Бразил».

Вчера «Рух» в заключительном спарринге в Словении разгромил местный «Триглав» 4:0.