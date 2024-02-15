Рух в последнем спарринге в Словении разгромил Триглав

Заключительный спарринг в Словении львовский «Рух» сыграл против местного «Триглава».

Три гола «желто-черные» забили еще до перерыва усилиями Дидыка, Слюбика и Карабина, а в конце второго тайма отличился Таллес – 4:0 в пользу львовян в заключительном спарринге на собрании в Словении.

С первых же минут желто-черные захватили инициативу. Да, после розыгрыша стандарта Дидык пытался переправить мяч в ближний угол ворот, но вратарь справился с этим ударом. Впоследствии Рунич продемонстрировал отличный дриблинг на фланге, вошел в штрафную и выкатил на пробившегося мимо ворота Карабина. А на 24-й минуте «руховцы» открыли счет в матче: Карабин на дальней штанге откликнулся на подачу с углового и сбросил мяч на Слюбыка, и Богдан головой расстрелял ворота словенцев.

Очень быстро «желто-черные» смогли удвоить преимущество – после интересного розыгрыша аута мяч оказался у Пастуха, который в борьбе отдал на Дидыка, а Роман точно пробил. Еще через несколько минут Рух едва не повторил тот же маневр, но защитники Триглава смогли отбиться. Также у Слюбика была возможность отличиться со штрафного – мяч после его выстрела разминулся со стойкой. Впрочем, еще до перерыва «желто-черные» забили в третий раз: стремительную атаку и передачу с фланга ударом в касание завершил Карабин. «Триглав» сумел ответить лишь попыткой дальнего удара, не составившего трудностей для Гереты.

Во втором тайме «Рух» продолжило контролировать игру и создавало опасность вблизи владений «орлов». Притула мощно пробивал со средней дистанции, но не попал в ворота. Свой момент имел и Таллес – его удар парировал голкипер. Затем удачи не хватило Плюману, чтобы головой переправить мяч в сетку. Тогда как игрок «Триглава» снова пробивал издалека и снова мимо ворот. В то же время «Рух» забил еще раз: Плюман прорвался через нескольких защитников и успел отдать на Таллеса, и бразильский легионер мощным ударом под перекладину установил окончательный счет в матче – 4:0.

На этом словенский сбор «руховцев» завершается. Желто-черные вернутся в Украину, а уже на следующей неделе на Арене Львов подопечные Виталия Пономарева сыграют первый матч после возобновления УПЛ. В воскресенье, 25 февраля, в 18:00 прозвучит стартовый свисток в поединке с Полесьем.

Товарищеский матч

15 февраля 2024 года. Чатеж (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Триглав (Крань, Словения) – 4:0 (3:0)

Голы: Слюбик, 24, Дидык, 30, Карабин, 44, Таллес, 80

Рух: Герета, Сыч (Рунич, 71), Слюбик, Дидык, Лях, Подгурский (Холод, 61), А. Федор (Притула, 46), Пастух (Таллес, 46), Рунич (Плюман, 46), Квасница, Карабин