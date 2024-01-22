ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Динамо подписал контракт с Ворсклой

Полтавская «Ворскла» официально объявила о подписании бывшего полузащитника сборной Украины (1 матч) Сергея Мякушко.

Отмечается, что соглашение с 30-летним футболистом подписано до завершения сезона 2023/24.

За свою многолетнюю карьеру Сергея Мякушко выступал за такие клубы, как «Оболонь», «Динамо» Киев, «Карпаты», «Алькоркон» (Испания), «Подбескидзе» (Польша), «Минай», «Колос» и даже «Ворскла». В Полтаве он провел вторую половину сезона 2016/17 и отметился 1 забитым мячом в 14 матчах.

В этом сезоне Сергей Мякушко играл за ковалевский «Колос», но в 15 матчах кампании не сумел отличиться ни одним результативным действием. Стороны решили не продлевать контракт, который истек 31 декабря 2023 года.