ОФИЦИАЛЬНО. Мякушко покинул Колос
Полузащитник стал свободным агентом
«Колос» официально сообщил о том, что команду покинул полузащитник Сергей Мякушко. Срок действия его контракта истек 31 декабря 2023 года, стороны решили не продлевать сотрудничество.
Мякушко выступал за «Колос» с февраля 2022 года. Суммарно 30-летний полузащитник провел за клуб из Ковалевки 39 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.
До перехода в «Колос» Мякушко выступал за «Оболонь», «Динамо» Киев, «Говерлу», «Ворсклу», «Карпаты», «Минай», испанский «Алькоркон» и польское «Подбескидзе». В 2017 году провел один матч за сборную Украины.
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