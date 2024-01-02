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Украина. Премьер лига
02 января 2024, 15:12 | Обновлено 02 января 2024, 15:43
544
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мякушко покинул Колос

Полузащитник стал свободным агентом

02 января 2024, 15:12 | Обновлено 02 января 2024, 15:43
544
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мякушко покинул Колос
ФК Колос. Сергей Мякушко

«Колос» официально сообщил о том, что команду покинул полузащитник Сергей Мякушко. Срок действия его контракта истек 31 декабря 2023 года, стороны решили не продлевать сотрудничество.

Мякушко выступал за «Колос» с февраля 2022 года. Суммарно 30-летний полузащитник провел за клуб из Ковалевки 39 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

До перехода в «Колос» Мякушко выступал за «Оболонь», «Динамо» Киев, «Говерлу», «Ворсклу», «Карпаты», «Минай», испанский «Алькоркон» и польское «Подбескидзе». В 2017 году провел один матч за сборную Украины.

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Источник ФК Колос Ковалевка
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