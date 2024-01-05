Один из лидеров Второй лиги подписал бывшего игрока сборной Украины

Футбольный клуб ЮКСА подписал контракт с бывшим защитником сборной Украины Евгением Селиным. Детали трудового соглашения не сообщаются.

35-летний игрок будет выступать за «крестоносцев» в футболке с номером 33.

На протяжении карьеры Евгений Селин выступал в УПЛ за «Металлист», «Ворсклу», «Динамо», «Десну», «Черноморец», ЛНЗ, а также ряд зарубежных клубов.

Предыдущим клубом опытного футболиста был ЛНЗ, за который он прошлой осенью сыграл 6 поединков в УПЛ.

Отметим, что на счету Селина 15 матчей и 1 гол за национальную сборную Украины. В частности, Евгений отыграл за главную команду страны во всех трех поединках «сине-желтых» на домашнем Евро-2012.

ФК ЮКСА ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Второй лиги.