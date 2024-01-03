ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ покинули два игрока

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Евгением Селиным и полузащитником Владиславом Хамелюком.

Тем самым, черкасчане подтвердили инсайдерскую информацию Sport.ua об уходе этих игроков.

И с Селиным, и с Хамелюком расторгнуты контракты. Напомним, Селин имел с ЛНЗ соглашение до 30 июня 2024 года, а у Хамелюка был договор до 30 июня 2025 года.

ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место с 20 очками после 16 матчей.