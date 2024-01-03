Украина. Премьер лига03 января 2024, 13:13 | Обновлено 03 января 2024, 13:23
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ покинули два игрока
Черкасский клуб подтвердил инсайд Sport.ua относительно Селина и Хамелюка
03 января 2024, 13:13 | Обновлено 03 января 2024, 13:23
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Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Евгением Селиным и полузащитником Владиславом Хамелюком.
Тем самым, черкасчане подтвердили инсайдерскую информацию Sport.ua об уходе этих игроков.
И с Селиным, и с Хамелюком расторгнуты контракты. Напомним, Селин имел с ЛНЗ соглашение до 30 июня 2024 года, а у Хамелюка был договор до 30 июня 2025 года.
ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место с 20 очками после 16 матчей.
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