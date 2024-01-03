Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ покинули два игрока
Украина. Премьер лига
03 января 2024, 13:13 | Обновлено 03 января 2024, 13:23
993
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ покинули два игрока

Черкасский клуб подтвердил инсайд Sport.ua относительно Селина и Хамелюка

03 января 2024, 13:13 | Обновлено 03 января 2024, 13:23
993
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ покинули два игрока
УАФ. Евгений Селин

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Евгением Селиным и полузащитником Владиславом Хамелюком.

Тем самым, черкасчане подтвердили инсайдерскую информацию Sport.ua об уходе этих игроков.

И с Селиным, и с Хамелюком расторгнуты контракты. Напомним, Селин имел с ЛНЗ соглашение до 30 июня 2024 года, а у Хамелюка был договор до 30 июня 2025 года.

ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место с 20 очками после 16 матчей.

По теме:
Валерий ИВАЩЕНКО: «Осенью Оболонь немало страдала от судейских ошибок»
Ливерпуль досрочно вернул защитника из аренды в Шотландии
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал первого зимнего новичка
Евгений Селин Владислав Хамелюк ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК ЛНЗ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Футбол | 02 января 2024, 16:46 5
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов

Португальский нападающий «Аль-Насра» сыграл 1200 матчей в профессиональной карьере

В Испании рассказали, как партнеры Яремчука поздравили его с голом
Футбол | 03 января 2024, 12:44 0
В Испании рассказали, как партнеры Яремчука поздравили его с голом
В Испании рассказали, как партнеры Яремчука поздравили его с голом

Украинский нападающий забил свой первый гол в Ла Лиге

Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Футбол | 03.01.2024, 04:36
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Гай объяснил, почему не надел футболку с надписью «Слава украинской армии»
Таблица АПЛ. Арсенал вылетел из топ-3, Миколенко и Эвертон – в опасности
Футбол | 03.01.2024, 05:57
Таблица АПЛ. Арсенал вылетел из топ-3, Миколенко и Эвертон – в опасности
Таблица АПЛ. Арсенал вылетел из топ-3, Миколенко и Эвертон – в опасности
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Футбол | 02.01.2024, 14:19
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
02.01.2024, 10:01
Баскетбол
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
Анчелотти спросил у игроков Реала мнение о вратарях. Ответ удивил
01.01.2024, 18:27 16
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
01.01.2024, 14:37 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2024, 09:49
Хоккей
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
Ливерпуль установил новый рекорд АПЛ по показателю xG за один матч
02.01.2024, 00:23 7
Футбол
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
«Тренировать его не стану никогда». Анчелотти назвал любимый клуб детства
01.01.2024, 20:00 1
Футбол
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
Тренер вратарей сборной Украины жестко раскритиковал Квартал 95
03.01.2024, 04:54 30
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем