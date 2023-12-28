ЛНЗ разорвал контракты с Селиным и еще одним игроком первой команды

Как стало известно Sport.ua, ЛНЗ договорился о расторжении контрактов с защитником Евгением Селиным (соглашение было рассчитано до 30 июня 2024 года) и полузащитником Владиславом Хамелюком (подписывал трудовой договор до 30 июня 2025 года).

35-летний Селин присоединился к ЛНЗ в середине сентября этого года и принял участие в 6 матчах УПЛ. За время игровой карьеры воспитанник алчевского футбола сменил немало клубов: «Сталь» (Алчевск), «Металлист», «Ворскла», «Динамо», «Платаниас», «Астерас» (оба – Греция), МТК (Венгрия), «Анортосис» (Кипр), «Десна», «Черноморец». В активе защитник 15 матчей и 1 гол за сборную Украины.

25-летний Хамелюк, ранее поигравший в Украине за «Черноморец», «Олимпик» и «Львов», перешел в ЛНЗ в сентябре прошлого года из брестского «Динамо». В нынешнем сезоне уроженец Каменца-Подольского провел 5 матчей в УПЛ.

Помимо этого, в черкасском клубе приняли решение расстаться сразу с десятью игроками команды U19, причем в их числе оказались даже такие основные исполнители, как защитник Олег Артеменко (14 матчей) и полузащитник Алексей Волченко (15 матчей, 3 гола).

ЛНЗ с 20 очками после 16 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

ЛНЗ U19 в 17 играх набрал 11 очков и располагается на 15-м месте в своем турнире.

Ранее стало известно, что ЛНЗ отказался от покупки двух топ-игроков из «Шахтера» и «Динамо» Тб.