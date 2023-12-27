Украина. Премьер лига27 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 02:30
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ЛНЗ отказался от покупки двух топ-игроков из Шахтера и Динамо Тб
Иван Петряк и Усман Камара не будут выступать за клуб из Черкасс
27 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 02:30
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Руководство черкасского ЛНЗ отказалось от приобретения полузащитника «Шахтера» Ивана Петряка.
Причиной являются финансовые условия – ЛНЗ не может выплачивать хавбеку зарплату на уровне «Шахтера».
Также в клубе УПЛ из Черкасс распрощались с идеей приобрести Усмана Камара из тбилисского «Динамо», информирует ТаТоТаке.
Ранее сообщалось, что руководство клуба ЛНЗ сделало предложение в $150 тысяч по трансферу 24-летнего гвинейского форварда.
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