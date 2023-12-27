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Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 02:30
94
0

ЛНЗ отказался от покупки двух топ-игроков из Шахтера и Динамо Тб

Иван Петряк и Усман Камара не будут выступать за клуб из Черкасс

27 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 27 декабря 2023, 02:30
94
0
ЛНЗ отказался от покупки двух топ-игроков из Шахтера и Динамо Тб
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

Руководство черкасского ЛНЗ отказалось от приобретения полузащитника «Шахтера» Ивана Петряка.

Причиной являются финансовые условия – ЛНЗ не может выплачивать хавбеку зарплату на уровне «Шахтера».

Также в клубе УПЛ из Черкасс распрощались с идеей приобрести Усмана Камара из тбилисского «Динамо», информирует ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что руководство клуба ЛНЗ сделало предложение в $150 тысяч по трансферу 24-летнего гвинейского форварда.

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ЛНЗ Черкассы Иван Петряк трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Динамо Тбилиси ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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