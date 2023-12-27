ЛНЗ отказался от покупки двух топ-игроков из Шахтера и Динамо Тб

Руководство черкасского ЛНЗ отказалось от приобретения полузащитника «Шахтера» Ивана Петряка.

Причиной являются финансовые условия – ЛНЗ не может выплачивать хавбеку зарплату на уровне «Шахтера».

Также в клубе УПЛ из Черкасс распрощались с идеей приобрести Усмана Камара из тбилисского «Динамо», информирует ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что руководство клуба ЛНЗ сделало предложение в $150 тысяч по трансферу 24-летнего гвинейского форварда.