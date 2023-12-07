ЛНЗ сделал предложение Динамо Тбилиси по трансферу Камары. Игрок думает
Грузинский клуб устраивает предложение черкасского ЛНЗ в размере $150 тысяч
Черкасский ЛНЗ близок к трансферу 24-летнего гвинейского форварда Усмана Камары из Динамо Тбилиси.
Руководство ЛНЗ уже сделало предложение в размере немногим более $150 тысяч, и эта сумма устраивает грузинский клуб, информирует журналист Эндрю Тодос.
Игрок взял паузу на размышления, поскольку не имеет большого желания ехать в Украину из-за вопросов безопасности.
В сезоне 2023 года Усман Камара провел 35 матчей и забил 14 голов за Динамо Тбилиси в чемпионате Грузии.
Раньше сообщалось, что в услугах Усмана также заинтересованы криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».
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