ЛНЗ сделал предложение Динамо Тбилиси по трансферу Камары. Игрок думает

Черкасский ЛНЗ близок к трансферу 24-летнего гвинейского форварда Усмана Камары из Динамо Тбилиси.

Руководство ЛНЗ уже сделало предложение в размере немногим более $150 тысяч, и эта сумма устраивает грузинский клуб, информирует журналист Эндрю Тодос.

Игрок взял паузу на размышления, поскольку не имеет большого желания ехать в Украину из-за вопросов безопасности.

В сезоне 2023 года Усман Камара провел 35 матчей и забил 14 голов за Динамо Тбилиси в чемпионате Грузии.

Раньше сообщалось, что в услугах Усмана также заинтересованы криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».