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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 23:12 | Обновлено 07 декабря 2023, 23:23
392
0

ЛНЗ сделал предложение Динамо Тбилиси по трансферу Камары. Игрок думает

Грузинский клуб устраивает предложение черкасского ЛНЗ в размере $150 тысяч

07 декабря 2023, 23:12 | Обновлено 07 декабря 2023, 23:23
392
0
ЛНЗ сделал предложение Динамо Тбилиси по трансферу Камары. Игрок думает
ФК Динамо Тбилиси. Усман Камара

Черкасский ЛНЗ близок к трансферу 24-летнего гвинейского форварда Усмана Камары из Динамо Тбилиси.

Руководство ЛНЗ уже сделало предложение в размере немногим более $150 тысяч, и эта сумма устраивает грузинский клуб, информирует журналист Эндрю Тодос.

Игрок взял паузу на размышления, поскольку не имеет большого желания ехать в Украину из-за вопросов безопасности.

В сезоне 2023 года Усман Камара провел 35 матчей и забил 14 голов за Динамо Тбилиси в чемпионате Грузии.

Раньше сообщалось, что в услугах Усмана также заинтересованы криворожский «Кривбасс» и львовские «Карпаты».

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Источник Zorya Londonsk
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