Источник: ЛНЗ, Карпаты и Кривбасс интересуются лидером Динамо Т

24-летний гвинейский нападающий «Динамо» из Тбилиси Усман Камара заинтересовал три украинских клуба.

По информации Zorya Londonsk, к нападающему проявляет интерес два представителя УПЛ – ЛНЗ и криворожский «Кривбасс», а так же лидер Первой лиги львовские «Карпаты».

Камара является одним из лучших бомбардиров грузинского первенства. За 35 матчей гвинейский форвард забил четырнадцать голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что львовские «Карпаты» прекратили сотрудничество с двумя футболистами.