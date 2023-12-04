Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: ЛНЗ, Карпаты и Кривбасс интересуются лидером Динамо Т
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 15:37 | Обновлено 04 декабря 2023, 15:49
1703
0

Источник: ЛНЗ, Карпаты и Кривбасс интересуются лидером Динамо Т

Усман Камара может переехать в Украину

04 декабря 2023, 15:37 | Обновлено 04 декабря 2023, 15:49
1703
0
Источник: ЛНЗ, Карпаты и Кривбасс интересуются лидером Динамо Т
http://kazfootball.kz. Усман Камара

24-летний гвинейский нападающий «Динамо» из Тбилиси Усман Камара заинтересовал три украинских клуба.

По информации Zorya Londonsk, к нападающему проявляет интерес два представителя УПЛ – ЛНЗ и криворожский «Кривбасс», а так же лидер Первой лиги львовские «Карпаты».

Камара является одним из лучших бомбардиров грузинского первенства. За 35 матчей гвинейский форвард забил четырнадцать голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что львовские «Карпаты» прекратили сотрудничество с двумя футболистами.

По теме:
Источник: Квасница заинтересовал Жирону и Валенсию
Экс-лидер Шахтера может покинуть Интернасьонал из-за низкой клаусулы
ГРИГОРЧУК: «Готов сейчас здесь провалиться. Проиграли дома, при военных»
Динамо Тбилиси Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы Кривбасс Кривой Рог
Источник Zorya Londonsk
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Футбол | 03 декабря 2023, 23:10 0
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»

Главный тренер «Челси» – о победе над «Брайтоном»

Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Футбол | 04 декабря 2023, 11:55 7
Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута
Илья Забарный получил признание от болельщиков Борнмута

Украинца назвали лучшим игроком последнего матча

«И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского
Футбол | 04.12.2023, 16:26
«И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского
«И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 04.12.2023, 11:40
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Футбол | 04.12.2023, 07:00
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 18
Футбол
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
02.12.2023, 21:42 16
Футбол
Джима возвращается. Стал известен состав сборной Украины на Хохфильцен
Джима возвращается. Стал известен состав сборной Украины на Хохфильцен
03.12.2023, 16:50 1
Биатлон
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 4
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
Наследник Джоковича. Определен победитель молодежного Итогового турнира
Наследник Джоковича. Определен победитель молодежного Итогового турнира
02.12.2023, 22:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем