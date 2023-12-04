Украина. Премьер лига04 декабря 2023, 15:37 | Обновлено 04 декабря 2023, 15:49
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Источник: ЛНЗ, Карпаты и Кривбасс интересуются лидером Динамо Т
Усман Камара может переехать в Украину
04 декабря 2023, 15:37 | Обновлено 04 декабря 2023, 15:49
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24-летний гвинейский нападающий «Динамо» из Тбилиси Усман Камара заинтересовал три украинских клуба.
По информации Zorya Londonsk, к нападающему проявляет интерес два представителя УПЛ – ЛНЗ и криворожский «Кривбасс», а так же лидер Первой лиги львовские «Карпаты».
Камара является одним из лучших бомбардиров грузинского первенства. За 35 матчей гвинейский форвард забил четырнадцать голов и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что львовские «Карпаты» прекратили сотрудничество с двумя футболистами.
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