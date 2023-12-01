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Украина. Первая лига
01 декабря 2023, 13:30 |
466
0

Карпаты досрочно расторгли соглашения с двумя легионерами

Эдуардо и Кристиан Ноту покидают львовский клуб

01 декабря 2023, 13:30 |
466
0
Карпаты досрочно расторгли соглашения с двумя легионерами
ФК Карпаты Львов. Эдуардо Сантос

Львовские «Карпаты» прекратили сотрудничество с двумя футболистами. Бразильцы Эдуардо и Кристиан Ноту покинули «зелено-белых».

Сообщается, что «Карпаты» по соглашению сторон досрочно прекратили действие договора с бразильским клубом «Понте Прета» относительно аренды Кристиана Ноту. Также покидает «Карпаты» Эдуардо Сантос Соарес – львовский клуб досрочно прекратил действие контракта с опорником по соглашению сторон.

В первой части сезона Кристиан Ноту сыграл 8 матчей, в которых отметился одним мячом. Эдуардо провел за «зелено-белых» один поединок.

ФИФА признала новые львовские «Карпаты» правопреемником старого клуба, который исчез из-за финансовых проблем.

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Карпаты Львов Эдуардо Сантос расторжение контракта
Источник ФК Карпаты Львов
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