ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками

ФИФА признала новые львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист» правопреемниками старых клубов, которые исчезли из-за финансовых проблем.

Оба решения были приняты еще несколько месяцев назад, в период с мая по июнь 2023 года.

Согласно решению ФИФА, «Карпаты» обязаны выплатить бывшему игроку львовского клуба Кристобалю Маркесу 500 тысяч евро. «Металлист», в свою очередь, должен «Флуминенсе» 125 тысяч евро за трансфер Диего Соузы.

Ранее украинский журналист Виктор Вацко сообщал, что УЕФА признала «Карпаты» правопреемником старых «Карпат», чей долг составлял примерно 8 миллионов евро.