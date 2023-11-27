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Украина. Первая лига
27 ноября 2023, 15:05 | Обновлено 27 ноября 2023, 15:12
3716
4

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками

Командам Первой лиги придется отдавать долги

27 ноября 2023, 15:05 | Обновлено 27 ноября 2023, 15:12
3716
4
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ФК Металлист. Руслан Фомин

ФИФА признала новые львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист» правопреемниками старых клубов, которые исчезли из-за финансовых проблем.

Оба решения были приняты еще несколько месяцев назад, в период с мая по июнь 2023 года.

Согласно решению ФИФА, «Карпаты» обязаны выплатить бывшему игроку львовского клуба Кристобалю Маркесу 500 тысяч евро. «Металлист», в свою очередь, должен «Флуминенсе» 125 тысяч евро за трансфер Диего Соузы.

Ранее украинский журналист Виктор Вацко сообщал, что УЕФА признала «Карпаты» правопреемником старых «Карпат», чей долг составлял примерно 8 миллионов евро.

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ФИФА Карпаты Львов Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу долги финансы Диего Соуза Кристобаль Маркес
Источник ФИФА
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turist86
А Дніпро не визнали? Беня найхитріший
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+1
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Swed
Думалось что ФИФА подтвердила преемственность от советских Карпат, которые единственные  выигрывали Кубок СССР, играя в низшей лиге.    Или что  именно этот Металлист берёт начало от ХПЗ и Дзержинца.  А они оказывается навешали им долги.)))     На месте адвокатов клубов надо бороться за: Не! Мы совсем другие клубы.
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+1
Лига конференций без динамо
А минусовые ? 
Или мосейчучка с цыганыком слезы  в фифа пустили  ,и бени клубец не признали 
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-3
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