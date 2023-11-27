ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
Командам Первой лиги придется отдавать долги
ФИФА признала новые львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист» правопреемниками старых клубов, которые исчезли из-за финансовых проблем.
Оба решения были приняты еще несколько месяцев назад, в период с мая по июнь 2023 года.
Согласно решению ФИФА, «Карпаты» обязаны выплатить бывшему игроку львовского клуба Кристобалю Маркесу 500 тысяч евро. «Металлист», в свою очередь, должен «Флуминенсе» 125 тысяч евро за трансфер Диего Соузы.
Ранее украинский журналист Виктор Вацко сообщал, что УЕФА признала «Карпаты» правопреемником старых «Карпат», чей долг составлял примерно 8 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Сассуоло», но это не помогло
Забитый мяч Виктора перезаписали на защитника «Сассуоло»
Или мосейчучка с цыганыком слезы в фифа пустили ,и бени клубец не признали