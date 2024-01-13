ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился защитником Зари
Максим Смиян стал первым зимним новичком ровенчан
Левый защитник луганской «Зари» Максим Смиян подписал контракт с ровенским «Вересом», сообщает официальный сайт народного клуба.
Соглашение между 22-летним футболистом и «красно-черными» будет действовать следующие 3 года.
Максим – воспитанник киевской ДЮСШ №15 и луганской «Зари». Дебютировал за луганский клуб 11 августа 2022 года, выйдя на замену в проигранном матче против румынского клуба «Университатя» Крайова в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
В прошлом сезоне Смиян сыграл за «Зарю» 9 матчей в чемпионате Украины. Старт нынешнего сезона пропустил, восстанавливаясь после повреждения.
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