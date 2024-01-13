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Украина. Премьер лига
13 января 2024, 13:12 |
299
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился защитником Зари

Максим Смиян стал первым зимним новичком ровенчан

13 января 2024, 13:12 |
299
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился защитником Зари
НК Верес. Максим Смиян (слева)

Левый защитник луганской «Зари» Максим Смиян подписал контракт с ровенским «Вересом», сообщает официальный сайт народного клуба.

Соглашение между 22-летним футболистом и «красно-черными» будет действовать следующие 3 года.

Максим – воспитанник киевской ДЮСШ №15 и луганской «Зари». Дебютировал за луганский клуб 11 августа 2022 года, выйдя на замену в проигранном матче против румынского клуба «Университатя» Крайова в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

В прошлом сезоне Смиян сыграл за «Зарю» 9 матчей в чемпионате Украины. Старт нынешнего сезона пропустил, восстанавливаясь после повреждения.

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Источник ФК Верес
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