ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился защитником Зари

Левый защитник луганской «Зари» Максим Смиян подписал контракт с ровенским «Вересом», сообщает официальный сайт народного клуба.

Соглашение между 22-летним футболистом и «красно-черными» будет действовать следующие 3 года.

Максим – воспитанник киевской ДЮСШ №15 и луганской «Зари». Дебютировал за луганский клуб 11 августа 2022 года, выйдя на замену в проигранном матче против румынского клуба «Университатя» Крайова в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

В прошлом сезоне Смиян сыграл за «Зарю» 9 матчей в чемпионате Украины. Старт нынешнего сезона пропустил, восстанавливаясь после повреждения.