Источник: Бразильский легионер покинул Днепр-1 из-за войны в Украине
Фелипе Пирес покинул расположение команды
28-летний бразильский полузащитник «Днепра-1» Фелипе Пирес покинул команду.
Как сообщает FCDNIPRO, легионер покинул расположение команды из-за военных действий в Украине. Футболист не привык к сегодняшним реалиям и постоянным воздушным тревогам в стране.
Пирес перешел в «Днепр-1» в 2022 году. После этого игрок трижды отправлялся в аренду – в «Ден Хааг», «Жувентуд» и греческий «Волос». В этом сезоне УПЛ бразилец уже попал в заявку «Днепра-1» и успел провести за клуб 2 матча, в которых результативными действиями не отметился.
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