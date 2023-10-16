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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 14:56 | Обновлено 16 октября 2023, 16:16
1779
2

Источник: Бразильский легионер покинул Днепр-1 из-за войны в Украине

Фелипе Пирес покинул расположение команды

16 октября 2023, 14:56 | Обновлено 16 октября 2023, 16:16
1779
2
Источник: Бразильский легионер покинул Днепр-1 из-за войны в Украине
fcdnipro.com. Фелипе Пирес

28-летний бразильский полузащитник «Днепра-1» Фелипе Пирес покинул команду.

Как сообщает FCDNIPRO, легионер покинул расположение команды из-за военных действий в Украине. Футболист не привык к сегодняшним реалиям и постоянным воздушным тревогам в стране.

Пирес перешел в «Днепр-1» в 2022 году. После этого игрок трижды отправлялся в аренду – в «Ден Хааг», «Жувентуд» и греческий «Волос». В этом сезоне УПЛ бразилец уже попал в заявку «Днепра-1» и успел провести за клуб 2 матча, в которых результативными действиями не отметился.

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Фелипе Пирес Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Фан-сайт ФК Днепр
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Перець
Нах такий гравець потрібний,своїх нема куди дівати
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CheMP
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Теннис
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