ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании игрока сборной Украины
Богдан Михайличенко подписал с житомирским клубом контракт до 2026 года
Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании левого защитника загребского «Динамо» Богдана Михайличенко.
Отмечается, что футболист подписал с клубом контракт до 2026 года. Ранее сообщалось, что его переход в состав житомирян состоится на правах свободного агента, ведь «Динамо» Загреб решил расторгнуть контракт с 26-летним игроком.
В своей профессиональной карьере Михайличенко выступал за киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», луганскую «Зарю», бельгийский «Андерлехт» и хорватское «Динамо».
Богдан выступал за молодежные сборные Украины, а также является игроком национальной сборной Украины (7 матчей).
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