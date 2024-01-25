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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 16:17 |
404
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании игрока сборной Украины

Богдан Михайличенко подписал с житомирским клубом контракт до 2026 года

25 января 2024, 16:17 |
404
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании игрока сборной Украины
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании левого защитника загребского «Динамо» Богдана Михайличенко.

Отмечается, что футболист подписал с клубом контракт до 2026 года. Ранее сообщалось, что его переход в состав житомирян состоится на правах свободного агента, ведь «Динамо» Загреб решил расторгнуть контракт с 26-летним игроком.

В своей профессиональной карьере Михайличенко выступал за киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», луганскую «Зарю», бельгийский «Андерлехт» и хорватское «Динамо».

Богдан выступал за молодежные сборные Украины, а также является игроком национальной сборной Украины (7 матчей).

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Динамо Загреб трансферы свободный агент расторжение контракта Полесье Житомир Богдан Михайличенко трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
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