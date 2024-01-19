Украина. Премьер лига19 января 2024, 10:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал украинского вратаря
Команду усилил Ярослав Проценко
19 января 2024, 10:58 |
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании контракта с вратарем Ярославом Проценко. Договор рассчитан на три года.
22-летний страж ворот ранее выступал за молодежную команду «Александрии», «Левый берег» и «Горняк-Спорт». В нынешнем сезоне провел 15 матчей.
Ранее харьковский клуб подписал хавбека Владлена Юрченко. Кроме того, СМИ сообщают, что команду может усилить Денис Гармаш, который покинул Хорватию.
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