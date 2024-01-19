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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал украинского вратаря
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 10:58 |
939
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал украинского вратаря

Команду усилил Ярослав Проценко

19 января 2024, 10:58 |
939
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал украинского вратаря
ФК Металлист 1925. Ярослав Проценко

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании контракта с вратарем Ярославом Проценко. Договор рассчитан на три года.

22-летний страж ворот ранее выступал за молодежную команду «Александрии», «Левый берег» и «Горняк-Спорт». В нынешнем сезоне провел 15 матчей.

Ранее харьковский клуб подписал хавбека Владлена Юрченко. Кроме того, СМИ сообщают, что команду может усилить Денис Гармаш, который покинул Хорватию.

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Металлист 1925 Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Металлист 1925
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