ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал украинского вратаря

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании контракта с вратарем Ярославом Проценко. Договор рассчитан на три года.

22-летний страж ворот ранее выступал за молодежную команду «Александрии», «Левый берег» и «Горняк-Спорт». В нынешнем сезоне провел 15 матчей.

Ранее харьковский клуб подписал хавбека Владлена Юрченко. Кроме того, СМИ сообщают, что команду может усилить Денис Гармаш, который покинул Хорватию.