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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 05:47 | Обновлено 18 декабря 2023, 05:55
455
0

Два опытных игрока завершили карьеру и вошли в тренерский штаб Полесья

Андрей Гитченко и Владислав Огиря – тренеры в команде Геннадия Буткевича

18 декабря 2023, 05:47 | Обновлено 18 декабря 2023, 05:55
455
0
Два опытных игрока завершили карьеру и вошли в тренерский штаб Полесья
ФК Полесье. Владислав Огиря

Два опытных игрока завершили карьеру и вошли в тренерский штаб «Полесья».

Андрей Гитченко и Владислав Огиря будут работать тренерами в житомирской команде. Про это объявил президент клуба Геннадий Буткевич на встрече с прессой.

39-летний защитник Андрей Гитченко играл за команды: Арсенал (Киев), ЦСКА (Киев), Александрия, Десна (Чернигов), Александрия, Кривбасс (Кривой Рог), Карпаты (Львов), Полесье (Житомир).

33-летний хавбек Владислав Огиря выступал за команды: Заря (Луганск), Арсенал (Белая Церковь), Олимпик (Донецк), Александрия, Иртыш (Павлодар), Десна (Чернигов), Полесье (Житомир).

Житомирское «Полесье» планирует построить футбольный стадион вместимостью около 10 тысяч зрителей.

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Андрей Гитченко Владислав Огиря завершение карьеры назначение тренера
Источник ТаТоТаке
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