Два опытных игрока завершили карьеру и вошли в тренерский штаб Полесья
Андрей Гитченко и Владислав Огиря – тренеры в команде Геннадия Буткевича
Два опытных игрока завершили карьеру и вошли в тренерский штаб «Полесья».
Андрей Гитченко и Владислав Огиря будут работать тренерами в житомирской команде. Про это объявил президент клуба Геннадий Буткевич на встрече с прессой.
39-летний защитник Андрей Гитченко играл за команды: Арсенал (Киев), ЦСКА (Киев), Александрия, Десна (Чернигов), Александрия, Кривбасс (Кривой Рог), Карпаты (Львов), Полесье (Житомир).
33-летний хавбек Владислав Огиря выступал за команды: Заря (Луганск), Арсенал (Белая Церковь), Олимпик (Донецк), Александрия, Иртыш (Павлодар), Десна (Чернигов), Полесье (Житомир).
Житомирское «Полесье» планирует построить футбольный стадион вместимостью около 10 тысяч зрителей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Орлы» обыграли «Брагу» со счетом 1:0, Анатолий оформил 6 сейвов
Джон Фьюри считает, что главное отличие состоит в окружении