Два опытных игрока завершили карьеру и вошли в тренерский штаб «Полесья».

Андрей Гитченко и Владислав Огиря будут работать тренерами в житомирской команде. Про это объявил президент клуба Геннадий Буткевич на встрече с прессой.

39-летний защитник Андрей Гитченко играл за команды: Арсенал (Киев), ЦСКА (Киев), Александрия, Десна (Чернигов), Александрия, Кривбасс (Кривой Рог), Карпаты (Львов), Полесье (Житомир).

33-летний хавбек Владислав Огиря выступал за команды: Заря (Луганск), Арсенал (Белая Церковь), Олимпик (Донецк), Александрия, Иртыш (Павлодар), Десна (Чернигов), Полесье (Житомир).

Житомирское «Полесье» планирует построить футбольный стадион вместимостью около 10 тысяч зрителей.